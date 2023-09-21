美元指数走高 兑亚洲主要货币汇率攀升

美国联邦储备局宣布利率维持不变，保持在22年以来最高水平，推动美元指数走高，以及美元兑好些亚洲主要货币的汇率攀高。

反映美元兑一揽子主要货币的美元指数在星期四（9月21日）攀升至105.69，创今年3月初以来最高水平；截至傍晚6时则报105.51。

美元兑亚洲主要货币汇率纷纷走高，截至星期四傍晚6时，1美元兑1.3682新元、148.12日元、4.6915令吉和7.3063人民币。

美联储如市场预期，在美国联邦公开市场委员会（FOMC）的议息会议，将基准利率保持在5.25％至5.5％的区间，同时将明年的降息预测从四次减至两次。

辉立nova市场分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）接受《联合早报》访问时说，虽然市场大致上已为美联储暂停加息定价，美国国债收益率上升是因明年预料降息次数减少所致。市场对美联储更长时间维持高利率的预期推高了美元指数，触及六个月以来最高水平。

“日元星期四早上跌至10个月以来的低点，引发市场对日本央行在星期五召开的会议的猜测，但日本央行放弃超宽松货币政策的可能性依然很小。由于利率上升阻碍资金流入亚洲经济体，亚洲货币将继续面临逆风。”

星展银行货币策略师黄鲳诚说：“尽管美联储暂停加息，这是美元指数首次维持在去年底闭市价之上的FOMC会议。我们预计美元指数将突破今年3月105.88的高点，今年底或创下107的本年度高点。”

安本多元资产解决方案投资总监雷·沙玛王（Ray Sharma-Ong）指出，由于市场对美联储今年是否继续按兵不动持不同看法，美国国债收益率料保持在高位。

他看好美元的表现，主要原因包括美联储下调明年降息次数的预测、美国经济增长的韧性，以及欧元区经济增长预料比美国缓慢等。

萨赫德瓦指出，多数亚洲央行已暂停加息，而美国利率走高的预测也削弱了亚洲货币复苏的潜力，美元的强势将继续打击亚洲市场。

萨赫德瓦也说，在利率徘徊在20年高位的情况下，长期的货币政策收紧或导致市场猜测经济衰退的前景，对经济衰退预期的任何变化将影响美元和亚洲货币的走势。