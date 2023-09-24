Instacart纳斯达克开盘亮眼 博通被传失宠谷歌辟谣

每周聚焦两只美股，帮助投资者掌握最新个股动向与市场信息。

Instacart（代码：CART）

52周最高：42.95美元

52周最低：29.90美元

最后闭市价：30.00美元（-2.12％）

Instacart是一家在疫情期间业务开始蓬勃发展的杂货配送平台。它在9月18日宣布以每股30美元的定价，首次公开募股（IPO）。

该股9月19日在纳斯达克板首次亮相就引起轰动。它的开盘价比首次公开募股的30美元定价高出40％。只可惜，在过去几天里，该股跌了23.75％，股价又恢复到公开募股的30美元。

Instacart原先宣布，发行价会介于每股28美元至30美元的区域。而最后决定的公开募股定价是这区间的上限，让Instacart的市场估值达到将近100亿美元。这次首次公开发行的共有2200万股，其中1410万股来自公司，790万股来自现有股东。

这家拥有11年历史的公司为Kroger、Costco和Wegmans等连锁店提供杂货。虽然这次的公开售价属于原先定价区域的上限，但与2021年初相比已差了一大截。

当时，也就是在冠病疫情最严重的时候，Instacart曾从红杉资本和Andreessen Horowitz等著名风险投资公司及大型资产管理公司如Fidelity和T. Rowe Price筹集资金。当时它的估值是惊人的390亿美元，也就是每股125美元。

但随着疫情过去，日子开始正常化，Instacart不得不大幅调低这次的公开售价。此举也是为了要确保公司能够在公开市场中吸引到足够的投资者。

自2021年12月以来，美国股市几乎没有什么科技股的IPO。原因是通胀压力和利率上升，迫使投资者规避风险，导致科技股、互联网股和软件股的价格节节败退。

分析：明年或掀一波公开募股热潮

但是，这次晶片巨头ARM Holdings在9月14日于美国股市首日挂牌出色的表现，再加上Instacart的IPO也算不俗，不少市场分析师都认为，明年市场很可能掀起新一波的公开募股热潮。

根据Instacart提供的数字，该集团在今年第二季度的营业额增长15％，达到7亿1600万美元，低于去年同期的40％增幅，以及疫情暴发首几个月的约600％。该公司去年中缩减了员工人数，同时也削减了与客户和购物者相关的成本。

Instacart：为保住盈利率而放弃增长率

Instacart说，它们是为了保住盈利率而放弃增长率。公司是在去年第二季度开始出现盈利，在今年第二季度的净利是1亿1400万美元，比去年同期的800万美元出色。

目前，Instacart的估值是100亿美元，是它的年营业额的3.5倍。Instacart在它的招股说明书中，将食品配送提供商DoorDash列为竞争对手。DoorDash的估值是其营业额的4.25倍。DoorDash最新的季度营业额增长率达到33％，比Instacart更快，但DoorDash目前仍在亏损中。一些市场分析师也把召车公司Uber旗下的Uber Eats视为Instacart的竞争对手。Uber股票目前的估值不到其营业额的三倍。

谷歌的人工智能晶片业务在本财年可能会为博通带进约30亿美元的销售额。（路透社）

博通（Broadcom Inc）（代码：AVGO）

52周最高：923.67美元

52周最低：415.07美元

最后闭市价：829.08美元（+2.56％）

上星期市场传言，科技巨头Alphabet旗下的谷歌（Google），最早可能在2027年放弃与晶片制造商博通合作，不再把博通视为旗下人工智能晶片供应商。这个消息一传开，即刻让博通的股价在9月21日下跌将近3％。

有报道甚至称知情人士透露，谷歌为了降低成本，已开始“广泛”讨论如何用自己专用的半导体设计来取代博通的人工智能晶片。不仅如此，谷歌和博通目前也一直在争论博通的人工智能晶片的定价问题。谷歌也很可能把它的网络晶片业务，从博通转移到另一家公司Marvell Technology。

谷歌澄清 与博通“合作关系没改变”

谷歌虽然在当天较迟时候公开表示，它与博通的“合作关系没改变”，让原本在盘中一度下跌4.2％的博通股票稍微收回部分失地，不过该股最后还是以2.7％跌幅收市，闭市报808.36美元。

谷歌云端业务部门公开说：“我们与博通和其他多家供应商进行了长期有效的合作。不论是对内或对外，我们都能够通过与博通的合作，满足对云端工作的需求，也得益于博通的合作。他们一直是出色的合作伙伴，我们认为这种关系不会有任何变化。”

瑞穗证券科技、媒体和电信部门交易董事总经理克莱因（Jordan Klein）在给客户的一份分析报告中说，这次市场走漏这样的新闻，看起来倒像是“谷歌向博通发出的间接威胁，以便在正在进行的谈判中赢得更好的晶片定价”。

Evercore ISI分析师普里斯科（Matthew Prisco）则在给客户的分析报告中说，谷歌要从博通的人工智能晶片转向自家设计的晶片其实不容易，因为谷歌和博通现在已经在使用第五代的张量处理单元（Tensor Processing Units，简称TPU）。

根据普里斯科所说，谷歌的人工智能晶片业务在本财年可能会为博通带进约30亿美元的销售额。换言之，谷歌对博通非常重要。

尽管谣言满天飞，在Tipranks的18名分析师中，仍有16名给予博通股“买进”评级，两名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是981.81美元。