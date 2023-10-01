60/40股债投资组合必将重振风采

瑞士百达财富管理上调了全球经济增长和利率预测，这将使60／40投资组合在未来10年重返稳健回报之路。

60／40配置是指将投资组合分成60%的股票和40%的债券。其理念是在股票的高风险和高回报潜力与债券的低风险和稳定性之间取得平衡。随着时间的推移，60／40投资组合比单独投资于股票的投资组合更有机会获得更高的经风险调整后回报，对于长线投资者来说，这个方案可较好地平衡增长与稳定之间的关系。

债券可分散股票投资 防范股票下跌风险

由于低波动性和历史上与股票的低相关性，债券一直被视为分散股票投资和防范股票下跌风险的最佳选择。在2007年至2008年的金融危机和2000年的互联网泡沫破裂期间，在各国央行通过降息来抵消市场动荡的背景下，债券确实有助减轻股票带来的损失。

自1870年以来，标普500指数共有83次跌幅超过5%。在其中74次下跌中，美国10年期国债的同期回报率为正。自1870年以来，标普500指数在每个从高峰到低谷的周期中平均下跌约15%。由于国债在同一时期平均上涨3%，60／40美国投资组合平均下跌8%，远低于只投资股票的投资组合。

债券唯一一次没有在股市抛售超过20%的情况下提供保护是在2022年，当时标普500指数下跌24%，美国10年期国债下跌17%。这是因为各国央行采取激进的货币紧缩政策以抑制通胀，对股市和债市都造成影响。债券未能减轻股票的损失，因此60／40美国投资组合损失约21%，这是自全球金融危机以来的最差表现。

今年年初，在银行业面临严峻压力的情况下，政府债券似乎再次发挥对股市的缓冲作用。与此同时，我们看到大量资金流入货币市场基金。这种压力的来源并非出于对经济衰退的担忧，更多是对银行危机以及银行存款未能跟上利率上升步伐的忧虑。

为了应对这种压力，各国央行将更加重视维护金融稳定。由于银行业风波，债券收益率下降，债券价格上涨。目前来看，按我们预期，通胀已有所下降，这主要由于有利的基数效应。预计下行趋势将持续到年底，但由于劳动力市场依然紧俏且能源价格正在反弹，很可能无法回到美联储设定的2%目标。

60／40股债策略 更多受股票周期驱动

60／40股债策略显然更多地受到股票周期而非提供固定息票的债券的驱动。债券通常可降低投资组合的波动性，在市场动荡期间起到缓冲股票亏损的作用。60／40投资组合在短期内通常比单一的股票投资组合损失更小，而从长期来看，这种投资策略似乎更有吸引力。60／40投资组合表现的复苏幅度一直超过之前的跌幅，且复苏持续时间更长。

根据月度数据，自1870年以来，60／40投资组合的10年平均年回报率约为8%，而前四分位数（Quartile）和中位数回报率分别为5.4%和7.2%。这表明投资者有50%的机会在10年内获得7.2%的年回报率，有75%的机会至少获得5.4%的回报率。

60／40投资组合的平均波动率远低于标普500指数。自1870年以来，标普500指数的平均波动率约为15%，而60／40美国投资组合的平均波动率为9%。自1870年以来，60／40美国投资组合经风险调整后的回报超过标普500指数。我们对美国未来10年平均实际国内生产总值（GDP）增长率的预期为1.9%，与我们在2022年的预测2.0%基本持平。然而，我们已将全球实际GDP增长预期从2.8%上调至3.2%。

未来10年债券收益 高于以往水平

我们预计，未来10年总体消费者价格指数的年平均增长率为2.7%，低于2022年的预测，但高于过去10年的实际通胀率。通胀对债券收益产生负面影响，并令股票和债券之间的正相关关系承压。另一方面，预计利率在未来10年也会上升，美国10年期国债的平均收益率预计为4.3%。

尽管预期通胀将会上升，但未来10年宏观经济环境应该仍利好60／40投资组合。我们预测，债券收益率仍将高于以往水平，这表明债券将再次成为可行的正实际收入来源，并可能缓冲股市的下行风险，因为高利率意味着央行在发生衰退或危机时将有更大的降息空间。

与去年相比，由于估值下降，股票看起来更具吸引力。在这两种因素的叠加作用下，未来10年，市场可能会提供比我们去年预测更好的长期回报。

概括而言，与我们过去两年的预测相比，未来10年60／40投资组合的两个组成部分的平均年回报率都将上升。我们对60／40美国投资组合的预期年平均回报率为5.2%，是2015年以来的最高水平，而我们预计全球60／40投资组合（60% MSCI（所有国家）世界指数和40%全球国债）在未来10年的年平均回报率为5.3%。

（作者是瑞士百达财富管理首席投资官办公室及宏观研究）