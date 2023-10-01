耐克盈利表现突出 美光科技季度业绩疲软

每周聚焦两只美股，帮助投资者掌握最新个股动向与市场信息。

耐克（NIKE Inc）（代码：NKE）

52周最高：131.31美元

52周最低：82.22美元

最后闭市价：95.62美元（+6.68％）

虽然运动装备巨头耐克9月28日发布的季度营业额不如预期，但是它的盈利和毛利率超出市场分析师的普遍预测，让耐克股价在当天盘后飙升将近8％。

根据耐克截至今年8月底的第一季业绩报告，集团营业额129亿4000万美元，比去年同期的126亿9000万美元增加约2％。集团的季度净利是14亿5000万美元，即每股盈利0.94美元。去年同期净利是14亿7000万美元，即每股盈利0.93美元。

LSEG（前身为Refinitiv）之前收集到的分析师平均预测是营业额129亿8000万美元，每股盈利0.75美元。这是该巨头在过去两年里，首次营业额没有达到华尔街分析师的期望。虽然如此，耐克的盈利表现突出，完全盖过营业额不如市场预期的问题。

耐克业绩报告也显示，单从成本来看，耐克的毛利率其实下降约0.1个百分点至44.2％。但这个数字还是比分析师普遍预测的43.7％高。耐克将毛利率下降归因于产品成本和货币汇率上升。但这些影响完全被产品价格调高抵消，推动了整体盈利增长。

高管们预计，第二季毛利率会再次同比增长约一个百分点，营业额也将同比取得小幅增长。集团全年的毛利率增长率相信会在1.4至1.6个百分点；全年营业额增长率相信会是中个位数。

耐克首席执行官：对中国市场有信心

至于耐克在中国的业务情况，集团的中国市场销售额同比增长5％，达到17亿美元，比分析师普遍预测的18亿美元低。

不过，耐克首席执行官多纳霍（John Donahoe）说：“我们对中国市场和我们在该市场的‘地位’感到满意。”他补充说，他在过去四个月里前往中国两次，并发现“中国的体育活动又开始活跃起来了，无论那里的宏观经济前景如何，这已经足够让耐克对这个市场的未来，以及中国消费者充满信心。”

按营业额计算，耐克最大的市场是北美。这个市场的销售额较去年同期下降2％至54亿2000万美元。欧洲、中东和非洲的销售额增长8％，达到36亿1000万美元。拉丁美洲和亚太地区销售额则增长2％，达到15亿7000万美元。

在Tipranks的27名分析师中，有18名给予耐克股“买进”评级，七名给予“持守”评级，两名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是122.30美元。

耐克在中国市场的销售额同比增长5％，达到17亿美元，比分析师普遍预测的18亿美元低。（彭博社）

美光科技（Micron Technology Inc）（代码：MU）

52周最高：74.77美元

52周最低：48.43美元

最后闭市价：68.03美元（+4.34％）

存储晶片制造商美光科技9月27日不仅公布了疲软的季度业绩，对当前季度的业绩预测也不令人满意，导致集团股价在业绩发布后，即刻在当天盘后走低超过3％。虽然美光科技强调，它正准备提高新产品线的产量，而且也在努力成为晶片巨头英伟达（Nvidia）的供应商，但市场投资者似乎不买账。

美光科技正在与全球晶片巨头英伟达合作，以验证美光科技最新的高带宽内存晶片是否可以用在英伟达的晶片中。（路透社）

根据美光科技截至今年8月底的第四季业绩报告，集团的营业额40亿1000万美元，比去年同期下降了惊人的40％。调整后每股亏损是1.07美元。

业绩报告显示，美光科技全财年营业额155亿美元，比上个财年下降49％。集团2023财年每股亏损是4.45美元，而上个财年集团还有每股7.75美元的盈利。

至于当前季度，美光科技高管们预计，截至11月底季度的营业额会是44亿美元（上下浮动2亿美元）。虽然这个预测比华尔街市场分析师之前预测的42亿美元稍好，但是集团认为当前季度会再次出现每股亏损1.07美元，比分析师普遍预测的每股亏损1.04美元差。

尽管如此，美光科技首席商务官萨达纳（Sumit Sadana）说：“本季度应该是近期下行周期见底的时候了。我们已经到达了一个重要的转折点。随着2024年的到来，市场的需求会从现在开始上升，并逐步积聚回弹动力。”

美光科技透露，集团正与全球晶片巨头英伟达合作，以验证美光科技最新的高带宽内存晶片是否可以用在英伟达的晶片中。

在Tipranks的23名分析师中，有17名给予美光科技股“买进”评级，五名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是78.93美元。