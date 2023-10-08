电动车VinFast和游轮公司Carnival Corp业绩报捷展望大不同

每周聚焦两只美股，帮助投资者掌握最新个股动向与市场信息。

VinFast Auto （代码：VFS）

52周最高：93.00美元

52周最低：7.65美元

最后闭市价：8.03美元（-5.53％）

在美国纳斯达克证券交易所挂牌的越南电动车制造商VinFast Auto，星期四（10月5日）发布的季度业绩营业额收入增长超过一倍。这个有利消息带动集团股价当天上升5.59％。

VinFast高管在业绩发布会上说，VinFast的60％交付量，也就是大约6000多辆电动车是交货给了越南的出租车运营商和租赁提供商Green SM。这家出租车公司是VinFast创始人，也是越南首富潘日旺所拥有的公司。潘日旺共拥有Green SM的95％股份。在过去两个季度，单单是Green SM这个客户就占了VinFast销售额的三分之二。

根据VinFast截至今年9月底的第三季度报告，集团的营业额是3亿4300万美元，同比增长159％，环比增长3.8％。不过它的净亏损扩大33.7％至6亿2300万美元，每股净亏损是0.27美元。

与去年第三季度的负108.2％毛利率相比，VinFast的最新季度毛利率已经改善到负29.9％。VinFast也在业绩发布会重申，集团本财年的年交付目标会继续保持在4万至5万辆电动车。

业绩报告也显示，VinFast在第三季度末拥有1亿3100万美元现金。此外，公司高管透露，未来六个月内，集团将从母公司Vingroup、创始人潘日旺和两名主要股东那里另外获得约12亿美元的资金。

VinFast的目标是在两年内实现收支平衡，同时让它在越南的工厂达到100％产能。VinFast位于越南北部海防的工厂，年产能是25万辆电动车，但它目前的产量远远低于产能。

VinFast全球首席执行官黎氏秋水说，VinFast计划扩大与Green SM的合作伙伴关系，把印度尼西亚和印度市场也纳入合作范围里。（法新社）

VinFast全球首席执行官黎氏秋水说，VinFast计划扩大与Green SM的合作伙伴关系，把印度尼西亚和印度市场也纳入合作范围里。该公司计划在印尼和印度当地发展规模较小的工厂，组装从越南运来的电动车零部件。

Carnival Corp在北美的预订量已创历史新高，欧洲业务也恢复到疫前水平。（档案照片）

Carnival Corporation（代码：CCL）

52周最高：19.55美元

52周最低：6.11美元

52周最低：6.11美元

游轮公司Carnival Corp最新季度的业绩报捷，营业额更创下历史新高，但由于燃油价格预料会减缓业绩接下来的增长幅度，导致该股股价在业绩发布后节节败退，在过去五个交易日里失守超过3％。

根据Carnival Corp截至今年8月底的第三季度业绩报告，集团的营业额跃升59％，达到创纪录的68亿5000万美元。在疫情暴发之前，Carnival Corp在2019年第三季度的营业额是65亿3000万美元。它的调整后每股盈利也从去年同期的每股亏损0.58美元，转为每股盈利0.86美元。

FactSet之前搜集到的分析师平均预测则是营业额增加55.8％至67亿美元，调整后每股盈利是0.76美元。以这两个上下线业绩指标来看，Carnival Corp是双双超标的。

该集团的第三季度总预订量也达到63亿美元的创新高水平，比2019年同期的49亿美元的纪录要高出整整28％。

它的首席执行官韦恩斯坦（Josh Weinstein）在业绩新闻稿中说：“集团业绩出色主要是需求强劲推动的。我们的北美、澳大利亚，以及欧洲部门的表现超出之前的预测。北美的预订量创下历史新高，欧洲方面的业务也恢复到疫情之前的水平。”

至于当前的第四季度，Carnival Corp高管们预计调整后出现每股亏损0.10美元至0.18美元；整个财年调整后每股亏损在0.04美元至0.12美元的区域。

第四季度调整后的息税折旧摊销前盈利（EBITDA）将在8亿美元至9亿美元。这个数额比市场分析师平均预测的9亿5000万美元低。整个财年调整后的息税折旧摊销前盈利预计在41亿美元至42亿美元，受到货币逆风和燃油价格造成的1亿3000万美元的负面影响。

韦恩斯坦也说：“虽然我们之前也曾经历过燃油价格波动，但是在过去15年里，我们的燃油价格只有一次是达到这样（高）的水平的。”

Tipranks的12名分析师中，有九名给予Carnival Corp股“买进”评级，三名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是19.25美元。