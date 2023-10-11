三星第三季盈利大跌78%

（首尔彭博电）在电子业放缓的背景下，三星电子公司（Samsung Electronics）第三季盈利大跌78%。

根据三星公布的初步财报，截至9月底的季度，由于销售额下降13%，营运盈利降至约2.4万亿韩元（24亿新元）。不过这符合分析师的预期，与第二季创纪录的95%暴跌相比有所改善，从而提振了三星股价，星期三上涨了2.7%。

Eugene投资与证券分析师李昇祐（音译，Lee Seung-Woo）说：“业绩超出预期。存储晶片行业的最坏时期已过，三星的业绩表明了这一点。”

里昂证券韩国研究部主管拉纳（Sanjeev Rana）也表示，人们对三星半导体业务“已基本走出谷底”的预期正在升温，第四季正在复苏。

三星正努力将自己定位为受益于人工智能相关科技热潮的公司。

不过，在开发训练人工智能所需的工具方面，三星正在追赶规模较小的竞争对手海力士（Hynix），后者是人工智能晶片制造商英伟达（Nvidia Corp）下一代动态随机存取存储器（DRAM）的主要供应商。三星表示，它计划到2024年将高带宽内存的生产能力翻一番，这种内存具有加速人工智能训练所需的能力。

海力士今年来股价上涨近60%，三星则上涨约20%。