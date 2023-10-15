名创优品400％经济学 开架潮品正当时

以好看、好玩、好用为定位的中国生活潮流集团名创优品（Miniso）在纽约股票交易所挂牌，股价在过去12个月大涨约400％，增幅甚至比许多科技、晶片巨头强劲。虽然卖的是小确幸平价产品，但集团市值已超过80亿美元。为了更了解名创优品背后的业务策略和营业方针，《联合早报》联络上正在上海考察业务的名创优品首席营销官刘晓彬，与他做了线上专访。

谈到名创优品股价大涨，名创优品首席营销官刘晓彬认为，这是投资者对名创优品的一种认可。虽然他不愿评论股价走势，但他对记者强调，经过这么多年，名创优品已有清楚的定位，今年对业务与产品策略、方向最为明确。

他说：“对国内外的新变化和新趋势，如果只是纯粹依靠成本领先，是不适合新的竞争格局的。我们要从成本领先和产品差异化两个维度参与全球竞争。所以名创优品的品牌定位为是‘以IP（Intellectual Property，知识产权）设计为特色的生活潮流品牌’，为消费者提供‘好看、好玩、好用’的高性价比产品”。

全球拥有5700多家门店名创优品以扩张抢占市场份额。截至今年6月底，名创优品在中国有3600多家门店，在中国以外的市场也有2100多家门店。根据该集团截至今年6月底的第四季度业绩，海外市场为集团最新季度的营运盈利做出40％的贡献，超过上一个季度的约25％。