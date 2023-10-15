德国凉鞋Birkenstock“渐凉” 晶片巨头ARM受热捧

每周聚焦两只美股，帮助投资者掌握最新个股动向与市场信息。

Birkenstock（代码：BIRK）

52周最高：42.51美元

52周最低：36.00美元

最后闭市价：36.38美元（-3.12％）

德国凉鞋制造商Birkenstock，10月11日在美国股市首次以每股46美元公开募股筹集14亿8000万美元。当天首日登场时，股价却下挫了12.6％，让投资者不禁担心，刚刚温热起来的公开募股潮，可能会很快冷却下来。

根据彭博社报道，Birkenstock股价的首日表现，是美国股市两年多以来公开筹集10亿美元或以上的公司当中，股票表现最糟糕的。数据也显示，过去一个世纪里，在美市公开募股的300多家同样规模的公司当中，只有13家公司的股价表现比Birkenstock差。其中排名垫底的是AppLovin Corp。它在2021年4月的收盘价比公开募股价格低了18.5％。

Birkenstock是美国股市过去一个月来第四家公开募股的公司。在过去这一个月里，美国股市迎来自2022年1月以来最多公司公开募股的月份。掀开序幕的是晶片设计巨头Arm Holdings。随后是杂货配送初创公司Instacart，以及营销和数据自动化提供商Klaviyo Inc。

Birkenstock的主要客户，千禧一代消费者，占了该品牌销售额的31％，婴儿潮一代则占30％。（法新社）

Birkenstock股票首日开盘价是每股41美元，比该公司之前考虑的发售价范围，即每股44美元至49美元还要低。

Birkenstock这次的售股行动让该公司及它的私募股权所有者L Catterton脱售了3230万股，其中包括公司本身的1080万股，以及L Catterton的2150万股。根据提交给美国证券交易委员会的文件，在售出上述股权之后，L Catterton仍在Birkenstock持有约83％的股权。

与许多计划公开募股的公司不同，Birkenstock是一家有利可图的公司。截至今年6月30日为止的九个月里，该公司的净利是1亿零330万欧元（约1亿4888万新元），营业额是11亿2000万欧元。去年同期的净利则是1亿2910万欧元，营业额是9亿2120万欧元。

不仅如此，拥有法国奢侈品巨头LVMH的奢侈品大亨阿尔诺（Bernard Arnault）的家族控股公司，不仅已是Birkenstock股东，还承诺会在公开募股行动中，另外再购买Birkenstock总值3亿2500万美元的股票。

在电影《芭比娃娃》（Barbie）中，扮演怪异芭比娃娃的女演员凯特·麦金农（Kate McKinnon）手上拿着的就是Birkenstock的凉鞋。（华纳兄弟提供）

有LVMH做后盾，Birkenstock多次与不同奢侈品牌合作，例如Dior、Manolo Blahnik和Valentino等。最近上映的《芭比》（Barbie）电影更带动了Birkenstock鞋的销量，因为影片中的女主角罗比（Margot Robbie）在一个场景穿着一双粉色的Birkenstock鞋。不难理解为什么千禧一代消费者占了该公司销售额的31％。

Arm Holdings（代码：ARM）

52周最高：69.00美元

52周最低：49.85美元

最后闭市价：50.78美元（-2.06％）

Arm Holdings是掀开最新公开募股热潮的晶片设计巨头。在人工智能、数据中心、高端电脑业务强劲，以及软件设计特许权使用费上涨的提振下，Arm Holdings的前景备受市场分析师看好。

其中，高盛（Goldman Sachs）分析师哈里敏也（Toshiya Hari）最近给了Arm Holdings“买入”评级，并给出62美元的目标价。

哈里敏也预计，Arm Holdings将会通过提高专利费扩大它在智能手机市场、数据中心、汽车行业和互联网的影响力。此外，该晶片设计巨头从现在到2026财年，三年的营业额和non-GAAP每股盈利的复合年增长率分别会是16％和36％，比高盛现在追踪的半导体和半导体资本设备覆盖范围内的公司的中位数高。

BMO Capital分析师斯里瓦斯塔瓦（Ambrish Srivastava）也开始追踪刚挂牌不久的Arm Holdings股票，并给了它60美元的目标价。

斯里瓦斯塔瓦说，在平均售价较高的服务器和基础设施市场，虽然市场整体增长率一般，但是Arm Holdings在这个市场的势头却很强劲。Arm Holdings的中央处理器（CPU）正在通过亚马逊网络服务（AWS）以及英伟达（Nvidia）在超大电脑领域取得很好的进展。

斯里瓦斯塔瓦更预计，到了2024财年，Arm Holdings的营业额和每股盈利将分别达到29亿6000万美元和1.05美元；在2025财年营业额和每股盈利会再分别增加至37亿美元和1.39美元。

在过去五个交易日里，Arm Holdings股价下跌了6.72％。（法新社）

Rosenblatt分析师摩西曼（Hans Mosesmann）在这些分析师当中最看好Arm Holdings的股票，他甚至给出了85美元的极高目标价和“买入”的评级。

摩西曼预测，Arm Holdings营业额的长期复合年增长率会介于15％至20％。他也预计，该集团2024财年的营业额和每股盈利分别会是29亿7000万美元和1.06美元，2025财年的营业额和每股盈利则分别会是37亿1000万美元和1.40美元。

另外，在Tipranks的21名分析师中，有14名给予Arm Holdings股“买进”评级，六名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是62.32美元。