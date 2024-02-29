分析：投机驱动比特币或破6.9万美元 回调或达20%

大量资金涌入比特币上市基金，推动比特币强劲反弹，比特币在星期四（2月29日）创下三年多来的最大单月涨幅，并有望创历史新高。

市值最大的加密货币比特币在亚洲股市早盘的交易中坚挺于6万2000美元（约8万3394新元），它在隔夜以高达6万3933美元转手。比特币的单月涨幅已超越45％，这是2020年12月以来的最大涨幅。

以太币2月份已上涨约50％

以太币（Ethereum）也随着比特币攀高，在2月份已上涨约50％。

IG市场分析师斯卡摩尔（Tony Sycamore）说，比特币的涨势预示它将试探，并可能突破6万9000美元，超越2021年11月加密货币高峰时期的最高纪录。

市场分析公司LSEG的数据显示，仅在星期二（27日），流入10大现货比特币交易所挂牌基金（ETF）的资金达4亿2000万美元，是近两个星期以来最多的。由灰度（Grayscale）、富达（Fidelity）和贝莱德（BlackRock）发行的三大最受欢迎的现货比特币ETF的交易量激增。

瑞讯银行高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）说，从基本面来看，供应有限、需求激增、比特币持有者不愿脱售，加上现货比特币ETF的推出，让更多大玩家能投资这个资产类别，使比特币的价格上涨有道理。

不过，奥兹卡斯卡娅提醒，加密货币的价格走势受大量投机行为驱动，波动也可能很大，有些专家已预计这股涨势结束后，或看到20％的回调。

交易员4月减半事件前涌入市场

据路透社报道，美联储今年的一系列降息，刺激投资者对高收益或波动性较大的资产的偏好。交易员也在今年4月进行每四年一次的减半（halving）事件前涌入比特币市场。

在比特币于星期三突破6万美元后，加密货币交易所Coinbase的平台出现故障，导致一些用户的账户余额显示零。

Coinbase首席执行官布阿姆斯特朗（Brian Armstrong）在社交媒体X发布的贴文中说，它们正在应对流量的激增。

Coinbase已于同天指出，网站上的所有服务已恢复，并在X发布贴文补充：“极少数客户看到的账户余额依然不准确。我们的团队正努力解决此问题。”