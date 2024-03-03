伯克希尔哈撒韦业绩亮眼 诺瓦瓦克斯股价刺眼

每周聚焦两只美股，帮助投资者掌握最新个股动向。

伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）（代码：BRK-B）

52周最高：430.00美元

52周最低：292.42美元

最后闭市价：407.11美元（-0.56％）

由于旗下的保险承保和投资收入增加，抵消了铁路、公用事业和能源等业务的下滑，股神巴菲特掌管的伯克希尔哈撒韦公司公布的季度业绩，营运盈利取得28％的增长，旗下的现金储备和短期证券增至1676亿美元历史新高。

不仅如此，伯克希尔哈撒韦公司在去年最后一个季度里，回购比第三季多一倍的自家股，即从第三季回购的11亿美元增至22亿美元，使去年全年的总回购额达到92亿美元。

根据截至去年12月底的第四季业绩报告，集团的营运收入是84亿8000万美元，较第三季的108亿美元少，但比2022年第四季的66亿3000万美元则有所增加。其中集团的保险承保收入增长五倍多，保险投资收入则增长38％。

伯克希尔哈撒韦公司的资产负债表显示，这家投资巨头持有总额约1676亿美元的现金和短期证券，比第三季的1570亿美元多。

至于伯克希尔哈撒韦公司的投资组合，集团的79％投资是集中在五家公司，包括：科技巨头苹果（Apple），1743亿美元；美国银行（Bank of America），348亿美元；美国运通（American Express），284亿美元；可口可乐（Coca-Cola），236亿美元；石油公司雪佛龙（Chevron），188亿美元。这个投资额的比重，与第三季的78％没有什么大变动。

截至去年底为止，伯克希尔哈撒韦公司在西方石油（Occidental Petroleum）的持股量，从同比的122亿美元增至145亿美元。在同个时期，它在卡夫亨氏（Kraft Heinz）的持股量则是从132亿美元减少至120亿美元。

巴菲特在致股东的信中说，伯克希尔哈撒韦公司的BNSF铁路和伯克希尔哈撒韦能源公司（BHE）2023年全年盈利令人失望。（路透社）

巴菲特在致股东的信中说，伯克希尔哈撒韦公司的BNSF铁路和伯克希尔哈撒韦能源公司（BHE）2023年全年盈利令人失望。

巴菲特写道：“去年因为收入显著下降，BNSF铁路的盈利下降幅度超出了我的预期。虽然燃料成本减少了，但工资增长远远超过通胀。这种差异可能会在未来的工资谈判中再次出现。”

尽管如此，巴菲特仍然坚持伯克希尔哈撒韦公司对投资业务的承诺。他坚信，在一个世纪后，BNSF铁路将继续是美国和伯克希尔哈撒韦公司的主要资产。

诺瓦瓦克斯（Novavax Inc）（代码：NVAX）

52周最高：11.36美元

52周最低：3.53美元

最后闭市价：5.39美元（+9.11％）

疫苗制造商诺瓦瓦克斯在2月28日盘前公布的季度营业额和盈利，不仅未达到华尔街分析师的预测，集团高管更把今年全年的营业额预测，定在与去年相同或甚至更低。这个消息一传开，诺瓦瓦克斯股价在当天开盘后就一路下滑，全日共跌了将近27％。

诺瓦瓦克斯高管们预计，本财年第一季度营业额会是1亿美元，比他们之前预测的3亿美元要少许多。这反映了当前冠病疫苗接种已接近尾声。（路透社）

业绩报告唯一的安慰是，诺瓦瓦克斯第四季的亏损较前年同期有所缩小。但诺瓦瓦克斯旗下唯一可以销售的产品，即冠病疫苗，在全球的需求仍持续大幅下降。

根据诺瓦瓦克斯截至去年12月底的第四季业绩报告，集团的营业额2亿9130万美元，比前年同期的3亿5740万美元低。净亏损1亿7840万美元，即每股亏损1.44美元。前年同期诺瓦瓦克斯的净亏损是1亿8220万美元，即每股亏损2.28美元。相比之下，亏损有所收窄。

分析公司LSEG之前收集到的分析师平均预测是营业额3亿2200万美元，每股亏损0.45美元。以这两个业绩预测来看，诺瓦瓦克斯的业绩远低预期。

诺瓦瓦克斯首席执行官雅各布斯（John Jacobs）对媒体说，由于冠病疫苗剂量是属于提前购买协议的项目，所以集团的一些收入会从2023年转移到2024年才计入。但雅各布斯在业绩线上会议仍忍不住表示，公司对上个季度在美国冠病疫苗市场的表现“感到失望”。

至于今年全年的业绩表现，诺瓦瓦克斯高管们预计，2024年全年营业额相信会介于8亿美元至10亿美元。这个预测包括预购协议带来的5亿至6亿美元的收入。LSEG的分析师预计，诺瓦瓦克斯今年的营业额是9亿6960万美元。

诺瓦瓦克斯高管们预计，本财年第一季营业额为1亿美元，比他们之前预测的3亿美元少许多。这反映了当前冠病疫苗接种已接近尾声。

目前在Tipranks只有两名分析师给诺瓦瓦克斯股评级；一名给予该股“买进”评级，另一名则给了“卖出”评级，一年期限平均目标价是7.50美元。