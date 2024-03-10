时装品牌A&F盈利显著 连锁超市Target业绩报捷

每周聚焦两只美股，帮助投资者掌握最新个股动向与市场信息。

Abercrombie & Fitch Co（代码：ANF）

52周最高：140.28美元

52周最低：21.74美元

最后闭市价：118.64美元（-7.15％）

由于去年底的假日季度销售额猛增21％，再加上零售价调高、原材料成本下降，时装零售连锁集团Abercrombie & Fitch（简称A&F）在3月6日盘前发布的季度盈利取得显著增长。该集团高管们说，这股增长势头相信还会在接下来的日子里持续。

根据Abercrombie & Fitch截至今年2月3日的第四季业绩报告，集团的营业额从去年同期的12亿美元，增加21％至14亿5000万美元。集团净利则是1亿5840万美元，即每股净利2.97美元。去年同期，Abercrombie & Fitch的净利仅3833万美元，每股净利只是0.75美元。

市场分析公司LSEG之前收集到的分析师预测，营业额为14亿3000万美元，每股盈利2.83美元。

业绩报告显示，第四季度里，Abercrombie & Fitch的毛利率是62.9％，比去年同期高出7.2个百分点。较高的平均售价，以及较低的运费和原材料成本提高了集团盈利。之前分析师普遍认为，Abercrombie & Fitch的毛利率是60.1％。

首席财务官兼首席运营官利佩斯基（Scott Lipesky）在与分析师的线上会议中指出，这个季度的棉花成本与2022年的水平“大致相同”。展望未来，他预计投入成本的降低，会让集团的毛利率有“适度”改善。货运成本虽然降低，但会被红海的供应链障碍抵消。

在谈到当前季度业绩时，Abercrombie & Fitch高管们预计，本季度的营业额将出现较低的两位数百分比增长率，而全年营业额的增长率相信会介于4％至6％。LSEG分析师之前预估，本季营业额增长率7.2％，全年营业增长率4％。

利佩斯基说：“虽然我们预计今年上半年和下半年都会出现增长，但我们认为上半年的增长率会更高。全年营运盈利率大概是12％。”

目前在Tipranks的八名分析师中，有三名给予Abercrombie & Fitch股“买进”评级，五名给予该股“持守”评级，一年期限平均目标价是119.13美元。

Target Corporation（代码：TGT）

52周最高：175.53美元

52周最低：102.93美元

最后闭市价：169.72美元（-1.06％）

美国零售连锁商塔吉特（Target）在3月5日盘前公布的假日季度营业额和盈利，双双超出了华尔街市场分析师的预期。不仅如此，Target也在提高盈利率方面取得了进展，推动公司股价在当天开盘后就步步走高，全日上升超过12％。

根据Target截至今年2月初的第四季业绩报告，集团的营业额同比增长2％至319亿2000万美元。净利从去年同期的8亿7600万美元，即每股净利1.89美元，增长近58％至13亿8000万美元，达到每股净利2.98美元。这个表现明显比Target之前预计的每股净利1.90美元至2.60美元的范围还突出。

Target高管们说，公司更好地管理库存，并受益于供应链、货运和电子商务履行成本的下降，因此盈利取得显著增长。（彭博社）

市场分析公司LSEG之前收集到的分析师则预测，Target的营业额是318亿3000万美元，每股盈利2.42美元。

虽然如此，值得留意的是，该集团的可比销售额连续第三个季度同比下降。这个关键指标在第四财季里下降了4.4％。

不过，Target高管们强调，在经历了消费者可自由支配支出下降的艰难时期后，公司业务确实取得了进展。实体商店和网站流量虽然仍同比下降，但是环比却连续两季度有所改善。而且公司更好地管理库存，并受益于供应链、货运和电子商务履行成本的下降，盈利取得显著增长。

但Target高管们在发布业绩时仍预计，集团销售额相信不会迅速反弹。当前季度的可比销售额预料会下降3％至5％，调整后的每股盈利估计会在介于1.70美元至2.10美元。2024年全年的可比销售额预料会介于持平至增长2％，调整后的每股盈利则会是在8.60美元至9.60美元区域。

目前在Tipranks的18名分析师中，有14名给予Target股“买进”评级，四名给予该股“持守”评级，一年期限平均目标价是163.22美元。