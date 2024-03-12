库迪咖啡本区域大展拳脚 本地拟推“茶猫”抢攻奶茶市场

在全球店面和特许经营店面总数创下7000家之际，全球第四大咖啡连锁集团，库迪咖啡（Cotti Coffee）将要在我国和本区域市场大展拳脚。单在今年里，库迪咖啡就计划要在新加坡卖出至少100万杯咖啡。

虽然目前库迪咖啡在我国和本区域主营业务和第一品牌是库迪咖啡，但是该连锁集团希望能在不久的未来，继续在我国推出第二品牌——茶猫，聚焦健康奶茶赛道。

成立一年多，库迪咖啡的发展相当迅猛。截至今日，该咖啡连锁集团的门店总数位居全球第四位，排在星巴克（Starbucks）、瑞幸咖啡（Luckin Coffee），以及Dunkin Donuts之后。

在新加坡，库迪咖啡目前共有四家门店。不过，在3月13日库迪咖啡还会再多开一家新门店。每个店面大概每天能够卖出500杯咖啡。

目标设定明年底 晋升全球前三大咖啡连锁集团

虽然库迪咖啡不愿透露最终在新加坡计划开设多少门店，但库迪咖啡首席策略官李颖波在接受《联合早报》专访时说：“目前库迪咖啡和茶猫双品牌将协同发展，我们的战略目标是在2025年底，实现全球门店总数达2万家，晋升为全球前三大咖啡连锁集团。”

库迪咖啡在全球28个国家和地区都设有业务据点，在韩国、日本、印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾、越南、阿联酋迪拜，以及香港等国家和地区都设有门店。

李颖波告诉记者，库迪咖啡是以门店的盈利能力为首要考虑，开店数量不是集团的首要目标。库迪咖啡希望每家门店都能赚钱，“因此我们更关注门店选址和精细化运营，产品和体验优化等。这些都是库迪咖啡今年的重点工作方向”。

据了解，不同于传统的直营或加盟模式，库迪咖啡采用的是风险共担的联营模式，即初期不收任何品牌使用费或加盟相关费用，而采取利润分成的形式，从而迅速创造规模效益。

李颖波说，正是这样的联营政策，库迪咖啡能够在短期内吸引了大量优秀的联营商加入。

库迪咖啡现金流充裕 已做好五年财务规划

虽然扩展迅速，李颖波说，库迪咖啡现金流充裕，已经做好了五年的财务规划和模型，以保障供应链体系建设、人机协作战略实施，以及品牌营销活动等方面的顺利进行。基于此，库迪咖啡暂时没有任何上市或股票挂牌的计划。

现阶段，库迪咖啡初步完成了门店布局和规模提升。整个业务算是达到了成本拐点。李颖波说，从今年开始，库迪咖啡将进入平稳发展期，公司将进一步优化产品和消费者体验。

库迪咖啡计划把中国市场的创新产品输出到海外市场，特别是风味拿铁，如：米乳拿铁、生椰拿铁、生酪拿铁等。（库迪咖啡）

至于东南亚市场，库迪咖啡已经完成了本地区的供应链基础建设，同时开出了首批门店。李颖波说：“东南亚是库迪咖啡最重要的海外市场之一，下一步公司计划在进一步夯实供应链能力的基础上，稳步有序地扩大门店数量。”

李颖波指出，每进入一个市场要考虑的方面很多，“从市场前景和成熟度、用户消费习惯到供应链建设、产品定价和营销策略等，都举足轻重。除了输出多种创新性饮品，我们会根据当地消费和饮食习惯进行在地化调整”。

计划将中国市场创新产品输出海外

库迪咖啡计划把中国市场的创新产品输出到海外市场，特别是风味拿铁，如：米乳拿铁、生椰拿铁、生酪拿铁等，在东南亚、日韩、北美、澳大利亚的市场都很受欢迎。李颖波特别提到，库迪咖啡在越南首店开业时，首日销量就超过1500杯。

值得注意的是，近年许多国际大咖啡集团都在新加坡开设新店，除了库迪咖啡之外，中国最大的瑞幸咖啡（Luckin Coffee）、印度尼西亚的Kenangan Coffee和Fore Coffee、加拿大的Tim Hortons和台湾精品咖啡连锁店Louisa Coffee都先后在去年于新加坡开设了门店。

不少咖啡连锁品牌是希望以新加坡作为打入全球市场的跳板，通过在本地开拓业务，进而逐步实现国际扩张。例如：新加坡是瑞幸咖啡在中国以外的首个海外市场。自去年3月以来，短短一年里，瑞幸咖啡已经在我国开设了超过30家门店。