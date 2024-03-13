比特币升至7.2万美元创新高 或出现大幅回调

资金加速流入比特币现货ETF，加上市场预期“减半”事件将减少比特币供应并推高价格，让加密货币龙头老大——比特币星期一（3月11日）冲上7万2000美元（约9万6000新元）关口，刷新历史新高纪录。

截至星期三（13日）下午4时，比特币报7万2909美元，今年来涨幅超过60%。市场人士看好比特币仍会持续走高，但并非一帆风顺，过程可能会出现大幅回调。

加密货币资产管理公司CoinShares统计，比特币上周吸引26亿美元资金净流入，截至上星期五（8日），今年来净流入99亿6500万美元。整体来看，加密货币目前市值达2.84万亿美元，比特币占一半，这距离恢复至2021年11月历史新高3万亿美元还差一步之遥。

比特币现货ETF今年1月11日在美正式上市，由全球最大资产管理公司贝莱德（BlackRock）运营的比特币现货ETF吸引最多资金流入，它的资产管理规模在上市后第七个星期便升至100亿美元，为ETF业界设立新标杆。

比特币升至历史新高 由两关键因素推动

汇宝资产管理（FxHB Asset Management）金融科技投资主管麦正铭接受《联合早报》采访时说，比特币升至历史新高由两个关键因素推动。首先，资金加速流入比特币现货ETF，显著提振需求，ETF的购买量已经超过矿工每日生产的比特币。其次，市场预期比特币在下一轮减半（halving）后，供应将减少并推高价格，这激发投资者的乐观情绪。

虽然看涨比特币下来走势，但麦正铭预期过程也可能会出现大幅回调。他提醒，市场或许已经为减半事件定价，因此当它真正发生时，要注意“传闻买入，新闻卖出“（Buy on rumor, sell on news）的现象。