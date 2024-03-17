Arm Holdings售股锁定期满或见套利 Coinbase靠比特币当后盾高升

每周聚焦两只美股，帮助投资者掌握最新个股动向与市场信息。

Arm Holdings （代码：ARM）

52周最高：164.00美元

52周最低：46.50美元

最后闭市价：126.97美元（-3.05％）

晶片设计巨头Arm Holdings在去年9月份公开售股时，在提交的F-1表格中列有一个180天的锁定期规定。这个锁定期规定Arm Holdings的“非独立董事、执行官和出售股东”，在首次公开募股后的180天内不得出售他们在公司的股份。这个锁定期已于3月12日到期。

在这份F-1表格中提到的“出售股东”，其实就是指软银（SoftBank）。软银目前拥有Arm Holdings的90％股份。换言之，现在可供立即交易的Arm Holdings股票数量已经增加。在供应量增加之际，难免会让市场人士担心股价下跌的风险提高。目前许多市场人士的目光都集中在软银，看它是否会在该股锁定期满后套利。

其实要了解软银接下来的动作，可从它其他的业务中推敲。目前除了在Arm Holdings的投资之外，软银创始人孙正义率领软银创建一个新的1000亿美元基金。这个基金专门投资在建设人工智能处理器，志在于与晶片巨头英伟达（Nvidia）竞争。软银预计会为这个基金提供30％的资金，其余资金可能来自中东的投资机构。

孙正义在软银最新年度报告中说，软银要在2024财年及以后采取更主动的做法。该公司的业务重点将集中在人工智能引发的“信息革命”。而软银的Arm Holdings是被视为抓住人工智能“信息革命”的一个关键投资。（路透社）

孙正义在软银最新年度报告中说，软银要在2024财年及以后采取更主动的做法。该公司的业务重点将集中在人工智能引发的“信息革命”。而软银的Arm Holdings是被视为抓住人工智能“信息革命”的一个关键投资。

基于孙正义的这些话，市场分析师普遍认为，软银撤出Arm Holdings的可能性并不高。毕竟在人工智能火红的当儿，Arm Holdings是软银及孙正义参与人工智能的最好工具。

自公开上市以来，Arm Holdings的股价总共上涨了近110％。它的“利润”的确很吸引人。市场不能完全排除软银做部分套利的可能性。

目前在Tipranks的17名分析师中，有11名给予Arm Holdings股“买进”评级，五名给予该股“持守”评级，只有一名给了“卖出”评级，但是他们给出的一年期限平均目标价只有105.80美元。该股上星期五（3月15日）的闭市价已是126.97美元。

比特币如果能够稳守在7万美元水平，相信会给Coinbase股价一定的支持。（档案照片）

Coinbase Global Inc（代码：COIN）

52周最高：271.65美元

52周最低：46.43美元

最后闭市价：242.36美元（+3.72％）

在比特币价格上涨势头强劲的带动下，加密货币交易平台Coinbase Global股价在过去两三个星期大幅度上涨。以过去12个月来看，Coinbase股价已经攀高超过250％。

Coinbase股价在上星期曾一度飙升到256.62美元，创下该股自2021年12月以来的最高水平。带动该股走高的主要原因，是比特币在上星期飙升至创纪录的7万美元水平。即使该平台最近连续出现两次故障，且相隔不到一个星期，其中还涉及一些个人投资者的Coinbase账户余额突然为零，这些事故都没有影响到Coinbase股价的涨势。

除了Coinbase之外，比特币的强劲走势也带动其他与加密货币相关的股票，例如：MicroStrategy Inc和CleanSpark Inc。

回顾Coinbase这个美国最大的加密货币交易平台在2021年直接上市，虽然当时它的上市参考价是每股250美元，但因为那年加密货币非常火红，该股开始第一天的价格就超越了参考价，开盘价达到381美元。它的收盘价纪录则是在2021年11月创下的350美元。

之后因为加密货币进入“冬季”，数码代币和交易平台都受到美国证券交易委员会更严格的审查，Coinbase的股价在接下来的两年里都面对压力。单在该股挂牌的首12个月，它的股价就下跌了38％。

Coinbase股价在上个星期已经多次超越它直接上市的参考价，对许多仍持有Coinbase股票的最初股东而言，这并没有什么好兴奋的，毕竟离首日的381美元开盘价，还是有一大段距离。如果比特币能够稳守在7万美元左右，相信会给Coinbase股价接下来走势提供一定的支持。

目前在Tipranks的23名分析师中，有九名给予Coinbase股“买进”评级，另外九名给予该股“持守”评级，其余五名给予该股“卖出”评级，一年期限平均目标价是178.43美元。