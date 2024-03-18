市场看法不一 金市聚焦美联储会议

国际金价上星期五（3月15日）持稳，四周以来首次周线下跌，因数据显示美国通货膨胀仍具粘性，投资者降低了对美国减息的预期。专家和散户对金价本周走向看法不一，市场将密切关注美国联邦储备局的会议结果和对经济展望的最新看法。

现货金价上星期五跌0.29％至每安士2155.90美元，全周跌1.06％；期货金价上星期五跌0.28％至每安士2161.50美元，全周跌1.10％。

上星期出炉的数据显示，美国2月份消费价格涨幅超出预期，生产价格也显示出一定的通胀粘性。

路透社报道引述盖恩斯维尔硬币公司（Gainesville Coins）首席市场分析师埃弗雷特·米尔曼（Everett Millman）说：“黄金已经消化了利率下降预期所带来的积极推动……如果通胀再次开始走高，意味着决策者将不得不把较紧的货币政策维持更久。”

高于预期的通胀持续给美联储维持高利率的压力，从而令金价承压。但黄金这种无利息的贵金属，也被用来对冲通胀。

市场观望美联储对经济展望和会否调整“点阵图”

市场并不预期美联储这次会议将降息，但将观望该局对经济展望的最新看法和是否调整“点阵图”。2月会议后发布的点阵图显示，美联储今年将开始减息，预期2024年总计减幅为0.75个百分点，并在2025年继续减息。

芝加哥商品交易所集团（CME）的美联储观察工具FedWatch显示，交易员继续押注美国在6月份降息，尽管6月份降息的可能性已降至59％，而在消费价格指数（CPI）数据上周公布前为72％。

另外，美元指数创下1月中旬以来的最大单周涨幅，使得黄金对海外买家来说更加昂贵。

高盛（Goldman Sachs）在一份报告中写道：“我们将2024年平均金价预测，从每安士2090美元上调至2180美元，目标是到年底升至2300美元。”

信息服务商金拓（Kitco）上周的最新调查显示，之前市场专家的看涨情绪已基本消失，散户则仍对金价本周继续上涨的机会持乐观态度。11名受访分析师当中，接近75％如今预期金价本周将下跌或横摆，只有三人预期金价本周将走高。网上调查则显示，所收到的194票当中，110票或56％预期金价本周将走高，54票或29％预期下跌，30票或15％看平。

金拓报道引述盛宝银行（Saxo Bank）大宗商品策略主管奥勒·汉森（Ole Hansen）说：“在对冲基金长期清算的推动下，金价接下来将连续第二周走低，并有出现更大调整的风险。”

AdrianDay资产管理公司总裁阿德里安（Adrian Day）则认为，没有理由停止看涨。他说：“面对美联储和其他央行推迟开始宽松政策，金价表现出韧性。市场正在期待未来几乎肯定会出现的宽松政策。”