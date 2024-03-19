日本央行17年来首加息 日元不升反跌

日本中央银行17年来第一次加息，但日元不升反跌1％至1美元兑超过150日元，兑新元也下跌，使到新元兑日元汇率再回到112以上。

日本央行的加息行动，终结了全球最后一个负利率制度，并且废除包括收益率曲线控制（YCC）在内的其他非正统措施。

在新加坡时间星期二（3月19日），日元汇率一度挫跌1.08％至1美元兑150.70日元，兑新元下滑0.8％至1新元兑112.18日元，兑欧元挫跌0.84％至1欧元兑163.49日元。

日本央行设定了0％至0.1％的新政策利率区间，并取消收益率曲线控制计划，同时承诺继续购买长期政府债务。日本主权债券应声上涨（收益率下跌），东证股价指数（Topix Index）则上涨1.1％，收于1990年以来的最高水平。

日本央行的加息行动，终结了全球最后一个负利率制度，并且废除包括收益率曲线控制在内的其他非正统措施。（法新社）

日本国债收益率走软

华侨银行利率策略师张淑娴星期二在一份报告中说，鉴于市场一直在为日本央行的决定做准备，而且日本央行表示预计“暂时将维持宽松的金融状况”，市场最初的反应是日本国债收益率走软，美元兑日元汇率走高。“然而，我们预计这些最初的反应将是短暂的。”

道富银行（State Street）东京分行经理巴特若林（Bart Wakabayashi）说：“这是经典的‘在传言时买入，传言变成事实时卖出’。”

路透社报道说，日元下跌，因为大多数投资者已对政策转向定价。由于通货膨胀超过日本央行2％的目标已经一年多，许多市场参与者预计负利率将在3月或4月结束。在日本工会与大公司举行的年度工资谈判实现了33年来最大的加薪后，人们对本周发生转变的预期显著提高。

分析：美联储终会主导价格走势

新加坡银行（Bank of Singapore）首席经济师莫曼苏（Mansoor Mohi-uddin）说：“日本央行自2007年以来的首次加息，比我们预测的4月份早。但对股市来说重要的是，日本央行如我们预期的那样保持鸽派前景。”

莫曼苏指出，日本央行并没有暗示可能进一步加息。日本央行仍将印钞票并购买债券，以阻止收益率大幅上升。因此，日本央行的鸽派加息似乎不太可能阻止日本股市今年的强劲上涨。相比之下，美元兑日元汇率超过150。“但我们预计，当美国联邦储备局今年夏天晚些时候降息时，日元将会反弹。”

瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）说，日本央行行长植田和男（Kazuo Ueda）没表示将继续加息，因此日元多头（看涨者）显然不愿卷土重来。

由于日本和美国之间的利差仍然巨大，这可能会给日元带来压力。麦格理（Macquarie）外汇和利率策略师加雷斯·贝里（Gareth Berry）指出，当美联储和日本央行几乎同时改变政策设置时，美联储始终会主导价格走势。因此，“就日元而言，日本央行的决定通常是次要的”。

美元的普遍走强，已将欧元和英镑推至两周低点：1欧元兑1.0838美元和1英镑兑1.2669美元。

亚汇达金融顾问公司（ALA Advisors）投资总监黄达说，如果美联储确定将减息，美元兑日元汇率将应声大幅回跌至145日元水平，新元兑日元虽然也会跟着回跌，但没有大幅下跌的空间。如果美联储没有行动，美元兑日元将上涨。

新加坡凯基证券（KGI Securities）研究部主任陈广治认为，在新加坡利率跟随美国利率下跌之前，新元兑日元汇率将继续保持强劲，因为利差继续很大。新元兑日元可能涨至115至120日元。新加坡去年第四季的经济增长率也比日本高。