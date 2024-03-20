顶级手套第二季净亏缩窄 管理层看好下半财年转亏为盈

手套制造商顶级手套（Top Glove）第二季净亏进一步缩窄至5120万令吉（1470万新元），亏损幅度低于上一财年同期的1亿6466万令吉。由于销量增长强劲，推动了集团的稳步复苏，管理层看好公司下半财年有望转亏为盈。

顶级手套星期三（3月20日）盘中发布截至2月底的2024财年第二季及上半财年业绩报告。第二季营收同比减少11%至5亿5033万令吉。

集团第二季每股亏损0.64仙，截至2月底每股净资产值为0.58仙。

集团2024上半财年净亏1亿零890万令吉，亏损幅度低于上一财年同期的3亿3290万令吉；上半财年营收达10亿4379万令吉，同比减少17%。

若与第一季相比，业绩有所改善，复苏进度加强。第二季营收环比增12%，且息税折摊前盈利（EBITDA）环比增38%至2900万令吉。

集团指出，天然橡胶浓缩胶乳的价格上涨速度明显加快，从去年11月底平均每公斤4.91令吉，升至今年2月底每公斤5.66令吉，急剧上涨15%，与平均售价不符，影响了利润率。

尽管如此，销量增长强劲，推动了集团的稳步复苏，因为客户在多余库存耗尽后下了新订单。集团平均售价已与海外同行持平，价格差距的逐步缩小进一步刺激了销售订单的上升。

集团董事经理林将源在文告中说：“我们继续看到市场反弹的迹象，并相信我们的业务将在适当时候恢复正常，因为手套行业基本面保持强劲且没有变化。”

凭着过去几个季度的势头，他指公司有信心维持正面发展，下半财年有望转亏为盈。

顶级手套星期三收报0.245元，涨2分或8.89%。