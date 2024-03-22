比特币从历史高位回跌逾10% 走势展望看法不一

美国上市的现货比特币挂牌基金（ETF）的吸金速度放缓，投资者热情降温，令比特币近期从历史高位回落逾10%。

对于比特币下来走势，市场人士持不同看法，看跌者认为比特币处于超买状态，看涨者则认为比特币正经历健康回调。

比特币上星期四（3月14日）攀上历史高峰7万3737美元（9万8853新元），不到一周就回吐涨幅及跌破7万美元关头，一度下探至6万1494美元，星期五（22日）稍微收复失地，回升至近6万6000美元。

加密货币研究分析公司BitMEX Research统计，今年1月在美国上市的10个现货比特币ETF截至星期三（20日）已连续三个交易日净流出资金，累计7亿4220万美元。

除了高额费用及市场竞争，导致从封闭式结构转变为ETF的灰度比特币信托基金（Grayscale Bitcoin Trust）一直持续净资金流出之外，其他九个现货比特币ETF近期净资金流入也显著减少。

比特币期货3月期未平仓合约减少 市场看跌

摩根大通策略师帕尼吉尔佐格鲁（Nikolaos Panigirtzoglou）等在报告中指出，比特币看起来仍处于“超买状态”，预计在下月备受市场关注的比特币减半（halving）事件到来前，比特币将进一步走低。

他们认为，芝加哥商品交易所集团（CME）比特币期货的未平仓合约加上ETF资金外流，是比特币价格的明显利空信号。未平仓合约的高低可以决定市场的流动性和热情，当未平仓合约上升，表明交易者的看涨情绪增强，反之亦然。

风险投资公司Arcane集团合伙人周明伟接受《联合早报》访问时指出，比特币从历史高峰回落可视为结构性整合，市场对近期利率预期做出反应，并降低了杠杆率，其中一个反应便是CME比特币期货3月期未平仓合约的减少。

虽然现货比特币ETF的资金流入面临一些挑战，但加密金融服务公司Matrixport的研究主管泰鑫淼（Markus Thielen）认为，比特币正在经历健康的回调，仍处于牛市之中。宏观环境的利好因素，意味着上升趋势可能很快恢复。

加密货币做市商Auros交易主管施乐则注意到，根据加密货币交易所币安（Binance）数据，多头与空头头寸的比率一直保持相对稳定，表明交易者继续对市场表现持乐观态度。