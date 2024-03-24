经济增长或放缓 优质资产都提供稳健收益

去年一整年，投资者、消费者和中央银行都在观察经济是否衰退，然而美国经济却持续增长且就业市场依然稳健。经济衰退会在2024年到来吗？美国联邦储备局会将利率维持在足以抑制通货膨胀、却不至拖累经济增长的水平，最终实现软着陆？这真是个大疑问。

无论经济是否会衰退，市场永远都有投资机会。高质量资产就是其中一类，其价格也可能因投资者对市场杂音或短期不确定性过度反应而暂时受压，但基本面和提供稳健收益能力不致受到影响。

鉴于利率和经济走向充满不确定性，对追求收益的投资人来说，锁定优质资产是不二法门。

自美联储2022年开始升息以来，美国国债和投资级公司债的收益率已升至具吸引的水平，2024年可能是买入投资级别债包括美国国债和投资级公司债的好时机。

在进入这次升息周期之前，固定收益投资者若要组成可提相对高收益的投资组合，要把绝大部分资产配置于非投资级别债，但现在只要将大部分资产配置于投资级别债，无需承担过多信用风险，即可获得具吸引力的收益目标。

富达国际东南亚区投资策略师黄子扬说，投资者若寻求收益、流动性和低违约风险，并期待未来利率下跌时价格可能上涨，现在正是以具吸引力价格入手美国国债的好时机。（杜克—国大医学院提供）

中长期美国国债 提供投资者难得机会

以美国国债为例，不仅违约风险较低且流动性佳，尤其中长期限美国国债提供了投资者的难得机会。若利率较长时间维持在高水平，这些债券相对较高的票息支付可以抵消利率升高对债券价格可能带来的风险；若经济衰退，这些债券也提供下行缓冲，因为经济衰退时利率往往会走低，甚至有机会创造资本利得。投资者若寻求收益、流动性和低违约风险，并期待未来利率下跌时价格可能上涨，现在正是以具吸引力价格入手美国国债的好时机。

除了国债，投资信贷等级公司所发行的债券也有机会在未来一年提供良好回报，预期收益率可能高于股票回报，且潜在波动性更小，特别是在经济开始放缓的情况下。

投资者可选择投资这些投资级别公司的股票，但其发行的投资级别债也颇具吸引力。根据过去纪录，这些企业在经济衰退或放缓时的表现往往更具韧性，所发行债券表现通常又优于公司股票。随着许多投资等级债券收益率上升，这些债券收益率和股票股息率已拉大差距，接近历来高点。此外，历史纪录显示，投资等级公司的违约风险向来非常低，因此在经济放缓时，相对风险较高的非投资等级公司债更具布局吸引力。

但请切记，债券市场比股票市场范围更广且多元，并非所有债券在经济衰退时都能同样表现出色，深入投资研究至关重要。

烦恼下次经济衰退何时到来绝非成功投资之道，因为事实证明，长期投资比择时投资更重要。建议投资者建立起多元收益的投资组合，在市场下跌时能够展现韧性，在其他市况下也能有不错表现。尽管投资者无法保证在不同景气周期以最佳价格买进，但都能获取收益，随时间拉长也有机会看到价格上涨。

（作者是富达国际东南亚区投资策略师黄子扬）