海运费已有回稳迹象 集装箱运费年内料继续受压

红海危机和农历新年导致的海运费飙升已有稳定迹象，波罗的海干散货运价指数（Baltic Dry Index）连跌多日至两周来最低位，集装箱运费已从2月的高峰回跌19％，年内料继续受压，唯油槽船（运油船）的租费仍居高不下。

大型货船舶运费回落

路透社星期四（3月21日）报道说，由于capesize和panamax级船舶（较大型货船）运费回落，带动波罗的海干散货运价指数（Baltic Dry Index）多天连跌，星期四已跌至3月6日以来的最低位——2240点。

波罗的海干散货运价指数自2024年初截至上周四（14日）共上涨146点，涨幅6.97％。指数自2023年11月22日以来上涨27.6％。这个指数为铁矿石、煤炭、谷类和其他商品的海运费提供基准。

Statista数据显示，集装箱运费已从2月的高峰（每40英尺集装箱收费3900美元）回跌18.9％至3162美元。

货柜追踪平台Container xChange在3月18日一份报告中说：“近期运费从2024年2月23日的3351美元下降至2024年3月8日的3069美元，降幅约为8.41％。这一趋势表明市场已更加平衡，并且与我们的观察一致，即3月份集装箱价格并未出现显着上涨。”

“运费的下降和集装箱价格的稳定表明需求面临压力。此外，红海危机的管理缓解了市场对集装箱价格突然上涨的担忧，为货运代理和利益相关者提供了一个更可预测的环境。”

农历新年后需求减少 运费下跌

Container xChange早前在3月初曾指出，受农历新年后需求减少影响，3月和4月运费一般会下跌30％。集装箱价格同样也将下跌8-16％，视地点而定。

Container xChange联合创始人兼首席执行官罗洛夫斯（Christian Roeloffs）在该报告中也指出，许多船运公司会在3月份谈判和敲定接下来一年的船运合同，这可能影响运费和运力使用率。

标普全球市场财智商报副总裁彼得·提希韦尔（Peter Tirschwell）今年2月20日在一个记者会上告诉《联合早报》，红海干扰导致的对箱运船需求的增加已被吸收，下半年箱运船供应过度的情况将更明显，并使箱运船的即期运费（spot rate）受压。

油槽船租费居高不下

不过，目前为止油槽船的租费仍居高不下，尤其是较小型的Suezmax和Aframax级油槽船的租费，目前每日都超过4万美元。

路透社星期三（3月20日）报道指出，由于红海船只遇袭和巴拿马运河低水位导致全球航运受影响，在某些情况下导致油槽船租费上涨高达26％。对于那些仍然通过红海运输以节省时间的托运人来说，保险费率已飙升。

该报道依据航运业数据指出，一艘最多可运载80万桶的Aframax级油槽船的租船费，已从五个月前的每天3万9000美元飙升至每天约4万9500美元。