耐吉业绩可圈可点 英伟达技术大会惊喜连连

每周聚焦两只美股，帮助投资者掌握最新个股动向与市场信息。

耐吉（NIKE Inc）（代码：NKE）

52周最高：128.68美元

52周最低：88.66美元

最后闭市价：93.86美元（-6.90％）

运动装备巨头耐吉在去年底的假日季度里，虽然面对中国销售放缓，所幸它的北美市场表现比预期好，让耐吉集团的营业额和盈利得以超出市场预测。

根据耐吉3月21日盘后发布截至今年2月底的第三季度业绩报告，该集团营业额从去年同期的123亿9000万美元，增加到124亿3000万美元。不过，该集团的净利却是11亿7000万美元，即每股净利0.77美元，比去年同期的12亿4000万美元，即每股净利0.79美元逊色。

但是，与市场分析公司LSEG之前搜集到的分析师预测，即营业额122亿8000万美元，每股盈利0.74美元比较，耐吉的季度业绩表现算是超出市场共识。而且如果扣除重组费用相关的每股0.21美元开支，耐吉调整后的每股盈利有0.98美元。

至于2024财年的整体业绩表现，耐吉高管们重申，营业额相信能够取得1％的增长。至于当前季度，耐吉高管们只表示，他们认为营业额会有小幅增长，不过却没有进一步给出具体的数字。

耐吉财务主管弗兰德（Matthew Friend）说，得益于“战略性提价、降低海运费、降低产品投入成本和提高供应链效率”，耐吉预计毛利率将增长1.6至1.8个百分点。

其实，在全球市场消费者普遍减少衣服和鞋子等非必需品支出的情况下，耐吉在过去几个月里已开始转向削减成本并提高效率，以守住它的盈利率。去年12月，耐吉宣布了广泛的重组计划，计划在未来三年内削减约20亿美元的成本。当时耐吉也先让投资者做好心理准备，说在未来几个季度市场的需求会疲软。

目前在Tipranks的28名分析师当中，还有18名给予耐吉股“买进”的评级，九名给予“持守”的评级，一名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是121.59美元。

英伟达（NVIDIA Corporation）（代码：NVDA）

52周最高：974.00美元

52周最低：258.50美元

最后闭市价：942.89美元（+3.12％）

晶片巨头英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋3月18日在公司年度技术大会上发表主题演讲。除了推出代号为Blackwell的新架构，他也宣布将扩大与行业领导者的合作伙伴关系。

英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在公司年度技术大会上发表主题演讲。（彭博社）

在这个最受瞩目的技术大会上，黄仁勋和英伟达本身做出不少新宣布。英伟达作为带动美国股市上涨的领头羊，每个动作都起着一定的影响。英伟达的部分宣布包括：

1. 英伟达推出Blackwell，并称之为“世界上最强大的晶片”。黄仁勋在演讲中说：“Blackwell的推理能力超乎寻常，是现有的Hopper图形架构的30倍左右。”它可以运行生成式人工智能大型语言模型，能源消耗效率是Hopper的约25倍。英伟达文告说，在Blackwell正式推出之前，许多领先人工智能的公司已经做好准备使用Blackwell了。这些合作伙伴就包括：亚马逊（Amazon）、微软（Microsoft）和Alphabet旗下的谷歌。

2. 英伟达将把旗下的Omniverse引入苹果公司（Apple）最近推出的VisionPro虚拟现实耳机中。Omniverse是英伟达的一个“电脑平台”。它让使用者能够开发3D立体的工作流程和应用。黄仁勋当天就以Omniverse模拟演示开启他的主题演讲。

3. 人工智能人形机器人是英伟达下一个发展方向。“Project GR00T”是人形机器人的基础模型。由GR00T提供动力的机器人，将被设计为理解自然语言，并能够通过观察人类行为来模仿动作的机器人。

黄仁勋说，这会是人工智能和机器人技术的“下一波浪潮”。他认为，“为通用人形机器人构建基础模型，是当今人工智能领域最令人兴奋的地方”。而且全球领先的机器人专家现在都在将各种支持技术结合起来，向人工通用机器人迈出巨大的一步。

黄仁勋说：为通用人形机器人构建基础模型，是当今人工智能领域最令人兴奋的。（法新社）

4. 英伟达和甲骨文（Oracle）将扩大人工智能合作关系。这个合作关系旨在“为世界各地的客户提供主权人工智能解决方案（Sovereign AI Solutions）”。

5. 英伟达将推出一个6G研究平台，为研究人员提供全面套件，以推进无线电接入网络（RAN）技术的人工智能。

这个年度技术大会在星期四（21日）结束。英伟达股价在过去五个交易日里上升4.31％。