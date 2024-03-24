耐吉业绩可圈可点 英伟达技术大会惊喜连连

每周聚焦两只美股，帮助投资者掌握最新个股动向与市场信息。
耐吉（NIKE Inc）（代码：NKE）
- 52周最高：128.68美元
- 52周最低：88.66美元
- 最后闭市价：93.86美元（-6.90％）
运动装备巨头耐吉在去年底的假日季度里，虽然面对中国销售放缓，所幸它的北美市场表现比预期好，让耐吉集团的营业额和盈利得以超出市场预测。
根据耐吉3月21日盘后发布截至今年2月底的第三季度业绩报告，该集团营业额从去年同期的123亿9000万美元，增加到124亿3000万美元。不过，该集团的净利却是11亿7000万美元，即每股净利0.77美元，比去年同期的12亿4000万美元，即每股净利0.79美元逊色。
但是，与市场分析公司LSEG之前搜集到的分析师预测，即营业额122亿8000万美元，每股盈利0.74美元比较，耐吉的季度业绩表现算是超出市场共识。而且如果扣除重组费用相关的每股0.21美元开支，耐吉调整后的每股盈利有0.98美元。
至于2024财年的整体业绩表现，耐吉高管们重申，营业额相信能够取得1％的增长。至于当前季度，耐吉高管们只表示，他们认为营业额会有小幅增长，不过却没有进一步给出具体的数字。
耐吉财务主管弗兰德（Matthew Friend）说，得益于“战略性提价、降低海运费、降低产品投入成本和提高供应链效率”，耐吉预计毛利率将增长1.6至1.8个百分点。
其实，在全球市场消费者普遍减少衣服和鞋子等非必需品支出的情况下，耐吉在过去几个月里已开始转向削减成本并提高效率，以守住它的盈利率。去年12月，耐吉宣布了广泛的重组计划，计划在未来三年内削减约20亿美元的成本。当时耐吉也先让投资者做好心理准备，说在未来几个季度市场的需求会疲软。
目前在Tipranks的28名分析师当中，还有18名给予耐吉股“买进”的评级，九名给予“持守”的评级，一名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是121.59美元。
英伟达（NVIDIA Corporation）（代码：NVDA）
- 52周最高：974.00美元
- 52周最低：258.50美元
- 最后闭市价：942.89美元（+3.12％）
晶片巨头英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋3月18日在公司年度技术大会上发表主题演讲。除了推出代号为Blackwell的新架构，他也宣布将扩大与行业领导者的合作伙伴关系。
在这个最受瞩目的技术大会上，黄仁勋和英伟达本身做出不少新宣布。英伟达作为带动美国股市上涨的领头羊，每个动作都起着一定的影响。英伟达的部分宣布包括：
1. 英伟达推出Blackwell，并称之为“世界上最强大的晶片”。黄仁勋在演讲中说：“Blackwell的推理能力超乎寻常，是现有的Hopper图形架构的30倍左右。”它可以运行生成式人工智能大型语言模型，能源消耗效率是Hopper的约25倍。英伟达文告说，在Blackwell正式推出之前，许多领先人工智能的公司已经做好准备使用Blackwell了。这些合作伙伴就包括：亚马逊（Amazon）、微软（Microsoft）和Alphabet旗下的谷歌。
2. 英伟达将把旗下的Omniverse引入苹果公司（Apple）最近推出的VisionPro虚拟现实耳机中。Omniverse是英伟达的一个“电脑平台”。它让使用者能够开发3D立体的工作流程和应用。黄仁勋当天就以Omniverse模拟演示开启他的主题演讲。
3. 人工智能人形机器人是英伟达下一个发展方向。“Project GR00T”是人形机器人的基础模型。由GR00T提供动力的机器人，将被设计为理解自然语言，并能够通过观察人类行为来模仿动作的机器人。
黄仁勋说，这会是人工智能和机器人技术的“下一波浪潮”。他认为，“为通用人形机器人构建基础模型，是当今人工智能领域最令人兴奋的地方”。而且全球领先的机器人专家现在都在将各种支持技术结合起来，向人工通用机器人迈出巨大的一步。
4. 英伟达和甲骨文（Oracle）将扩大人工智能合作关系。这个合作关系旨在“为世界各地的客户提供主权人工智能解决方案（Sovereign AI Solutions）”。
5. 英伟达将推出一个6G研究平台，为研究人员提供全面套件，以推进无线电接入网络（RAN）技术的人工智能。
这个年度技术大会在星期四（21日）结束。英伟达股价在过去五个交易日里上升4.31％。