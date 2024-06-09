游戏驿站股价波动大 电子签名软件商DocuSign业绩赞

每周聚焦两只美股，帮助投资者掌握最新个股动向与市场信息。

游戏驿站（GameStop Corp）（代码：GME）

52周最高：64.83美元

52周最低：9.95美元

最后闭市价：28.22美元（-39.38％）

曾经推动2021年模因股票热潮的吉尔（Keith Gill）6月2日在社交平台Reddit发布贴文，似乎显示他已经拥有价值1亿1600万美元的游戏驿站股票仓位。之后，他又在6月7日宣布，会在这天的美国东部中午时分，在YouTube进行他三年多以来首个直播，让许多模因股票粉丝兴奋不已。

这一连串消息传开后，游戏驿站的股价在6月6日和7日短短的不到两个交易日里，从32美元的水平飙升到超过60美元，股价变动的速度让人心惊肉跳。

但没想到，就在这时，原本计划在本星期才发布业绩的游戏驿站，突然提早四天在6月7日盘前交易开始约两个钟头后，公布它截至今年5月初的第一财季业绩。它的净销售额从去年同期的12亿4000万美元下降至8亿8180万美元。不仅销售额下降，游戏驿站还宣布将额外出售3000万股普通股。

这个消息一传开，游戏驿站的股价当天立刻从早盘中的45美元U转直线下跌，全日下挫将近40％。在吉尔开始他的直播后，游戏驿站的股票更多次被暂停。第一次暂停是在直播开始后的25分钟。

吉尔在直播中说，他对游戏驿站的亿万富翁首席执行官科恩（Ryan Cohen）充满信心。但这个信心“基于感觉”。而且游戏驿站现在正“调整规模”并削减成本以稳定传统业务。“现在的一切都与转型有关。”

吉尔首先在本月初在Reddit上用了DeepF—Value的名称发布屏幕截图，显示他以每股21.27美元的价格购买了500万股游戏驿站股票。这也是DeepF—Value户头三年来第一篇贴文。他的仓位包括期权项目。不过，到截稿为止，没人能够证实吉尔贴文中的仓位是否属实。

根据吉尔在Reddit r/SuperStonk论坛上发布的屏幕截图，他持有500万股游戏驿站股票。以5月31日的最后闭市价（23.14美元）计算，这笔股票价值1亿1570万美元。他持有游戏驿站的12万个看涨期权，执行价格为每股20美元，截止日期是6月21日，每份看涨期权的买进价格约5.68美元。

吉尔在社交平台X上另外使用Roaring Kitty的名称，发布了一张UNO Reverse游戏卡的图片。这张卡是让UNO游戏中的玩家用来改变取牌方向的。这个贴文自6月2日纽约时间晚上8时左右发布后，在不到三个小时的时间吸引了超过320万次浏览。（注：吉尔在Reddit上使用DeepF—Value名称，在YouTube和X上则使用Roaring Kitty。）

其实，这次除了吉尔“重出江湖”之外，游戏驿站本身没有什么与业务相关的带动因素。游戏驿站仍在努力从实体视频游戏公司转型至在线游戏公司。目前的投资者普遍寄希望，它的激进股东兼首席执行官科恩最终能够重塑公司业务。

DocuSign Inc（代码：DOCU）

52周最高：64.76美元

52周最低：38.11美元

最后闭市价：52.05美元（-4.67％）

电子签名软件商DocuSign在6月6日公布的最新季度盈利和营业额，超出了华尔街分析师的预期，集团还小幅调高了全年业绩预测。尽管业绩不错，DocuSign的股价在当天盘后却下跌了整整6％。

根据DocuSign截至今年4月底的第一财季业绩报告，集团的营业额同比增加了7％至7亿零960万美元。这个成绩不只比集团高管们之前给出的预测范围，即7亿零400万美元至7亿零800万美元还高，比市场分析师预测的7亿零700万美元出色。其中，订户会员费的收入就增长了8％达到6亿9150万美元，比分析师之前预测的6亿8800万美元多。

业绩报告显示，DocuSign调整后的每股盈利是0.82美元，比市场分析师预期的每股0.79美元高。

在疫情过后，DocuSign经历了为期15个月的大型重组。它一直努力争取盈利，同时致力于将业务扩展到电子签名业务之外的领域，例如打进该集团所谓的“智能协议管理”这个更广泛的业务类别。

在疫情过后，DocuSign一直努力将业务扩展到电子签名业务之外的领域，例如打进该集团所谓的“智能协议管理”这个更广泛的业务类别。（档案照片）

对于DocuSign这些日子的努力，首席执行官蒂格森（Allan Thygesen）说，该集团已经到了“拐点时刻”。现在集团正在为最终恢复两位数收入增长（按百分比计算）做好准备。

他说，DocuSign在最新季度的所有主要业绩指标都超出预期。集团会“继续推动出色的运营盈利能力和现金流”。

至于当前季度，集团高管们预测，营业额应该会介于7亿2500万美元至7亿2900万美元。这个预测的中值与市场分析师预期的7亿2700万美元大致相同。

DocuSign高管们小幅调高截至2025年1月财年的收入预测。目前他们认为，全年营业额会在29亿2000万美元至29亿3000万美元的区间。

DocuSign宣布，在原本的回购计划基础上，另外再增加10亿美元的自家股票回购。原本的回购计划剩余的回购额约1亿4000万美元，相当于DocuSign已发行股票的10％左右。蒂格森说，集团在第一季里总共回购了价值1亿5000万美元的自家股。