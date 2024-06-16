Adobe业绩超预期股价飙升 甲骨文因新合作股价逆涨

每周聚焦两只美股，帮助投资者掌握最新个股动向与市场信息。

Adobe Inc（代码：ADBE）

52周最高：638.25美元

52周最低：433.97美元

最后闭市价：525.31美元（+14.51％）

软件设计与制造商Adobe在星期四（6月13日）盘后发布的季度营业额和盈利，都超出市场分析师的预测。该集团还上调对今年全年业绩的预测，带动Adobe股价在当天盘后飙高17％。

根据Adobe截至今年5月底的第二财季业绩报告，集团营业额同比增长10％，达到53亿1000万美元。集团调整后的每股盈利是4.48美元。市场分析公司LSEG之前收集到的分析师预测是营业额52亿9000万美元，每股盈利是4.39美元。

至于当前的第三财季，Adobe高管预计，集团调整后的每股盈利将介于4.50美元至4.55美元，营业额则将介于53亿3000万美元至53亿8000万美元。LSEG分析师预计，Adobe当前季度的调整后每股盈利会是4.48美元，营业额则是54亿美元。

Adobe高管上调2024财年的全年业绩预测。他们现在预计全年调整后每股盈利会介于18.00美元至18.20美元，营业额则介于214亿美元至215亿美元。他们在今年3月曾预测，全年的调整后每股盈利介于17.60美元至18.00美元，营业额介于213亿美元至215亿美元。由此可见，现在高管们对集团业务更有信心。

其实在最近几个星期，Adobe的软件同行，例如SentinelOne、UiPath，以及Veeva都陆续调低全年收入预测。他们提出的理由主要是经济疲软，以及企业客户已经转向对人工智能开发。但是，Adobe首席执行官纳拉延（Shantanu Narayen）在线上业绩会议对在线的分析师说，经济没有发生任何值得关注的变化。

Adobe数码媒体业务总裁瓦德瓦尼（David Wadhwani）说：“我们对数码媒体业务创新步伐的加快感到兴奋，对人工智能功能的采用，以及它让我们的Document Cloud和Creative Cloud开始赚钱，感到非常高兴。”

在本季度，Adobe宣布推出一款用在微调该公司Firefly的生成人工智能模型的新服务。这项服务可以提供符合客户需求的图像内容。瓦德瓦尼说，集团也看到Creative Cloud订户开始升级配套，以获取Firefly的新功能。

目前在Tipranks的31名分析师中，有22名给予Adobe股“买进”评级，七名给予“持守”评级，两名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是605.90美元。

今年11月起，甲骨文将开始把数据库引入谷歌云端。集团的客户将能够在不需要额外付费的情况下，在谷歌和甲骨文云数据中心区域负载工作。（路透社）

甲骨文公司（Oracle Corporation）（代码：ORCL）

52周最高：142.40美元

52周最低：99.26美元

最后闭市价：138.13美元（-1.23％）

虽然软件巨头甲骨文公司星期二（11日）盘后发布的季度业绩未达到华尔街分析师的普遍预测，但是因为甲骨文同时宣布与谷歌和OpenAI在云端方面的合作，让投资者兴奋不已，以至于对业绩不达标不以为意。甲骨文的股价因此在当天盘后上涨11％。

根据甲骨文截至今年5月底的第四季业绩报告，集团的营业额同比增长3％，达到142亿9000万美元。集团的净利是31亿4000万美元，即每股净利1.11美元，比去年同期的33亿2000万美元，或每股净利1.19美元低。在剔除特殊项目后，集团的调整后每股盈利是1.63美元。

市场分析公司LSEG之前搜集到的分析师预测是，营业额145亿5000万美元，每股盈利是1.65美元。以这两个业绩上下线指标来看，甲骨文的业绩算是不达标。

至于当前季度，甲骨文高管们预计第一财季的每股盈利将介于1.31美元至1.35美元；营业额的增长率相信会介于5％至7％。LSEG搜集到的分析师预测则是调整后每股盈利是1.32美元，营业额增长率是7.6％。

但是，最让投资者感兴趣的是，甲骨文在发布的文告中说，它将在今年11月开始把数据库引入谷歌云端。换言之，甲骨文的客户今后将能够在不需要额外付费的情况下，同时在谷歌和甲骨文云数据中心区域负载工作。这将进一步扩大甲骨文旗舰数据库软件的可用性，对甲骨文来说是个好消息。

甲骨文联合创始人、董事长兼技术主管埃里森（Larry Ellison）在线上业绩会议甚至还说：“我们也希望能够与亚马逊网络服务（Amazon Web Services）有同样的合作。”

甲骨文当天另发布文告说，该集团正在与微软和OpenAI合作，以提供额外的电脑计算能力。

埃里森说，在协议下，现在OpenAI能够利用甲骨文的云端基础设施，包括英伟达（Nvidia）的图形处理单元，来训练它们的人工智能模型。埃里森形容，甲骨文现阶段是在建设世界最大的数据中心。