英伟达市值超越微软和苹果 成为全球最值钱公司

人工智能热潮经久不息，英伟达这家半导体巨头的市值超过了微软和苹果，成为全球最值钱的公司。

彭博社报道，英伟达（Nvidia）美国时间星期二（6月18日）一度上涨3.4%，市值升至约3.3万亿美元（4.5万亿新元）。

本月早些时候，英伟达2002年以来市值首次超过苹果（Apple），接着这两家公司市值一直交替上升。上周，苹果也曾取代微软（Microsoft），短暂站上全球市值排行榜首位。

这一排名再次表明，人工智能是许多投资者的首要关注点。英伟达被视为这项科技最大、也是最早的受益者，因该公司凭借备受追捧的晶片占据市场主导地位。

英伟达股价涨逾160%

英伟达攀升至市值排行榜首位的速度打破了纪录，它是少数几家展示了人工智能收入大幅增长的公司之一。该公司股价在年内已上涨逾160%，市值增加2万亿美元以上。

1999年，名不见经传的英伟达登陆纳斯达克证交所。那时乔布斯（Steve Jobs）刚刚回归执掌苹果，英特尔（Intel）是半导体行业的霸主。

英伟达花了不到三年的时间就跻身标普500指数，一举挤走了声名狼藉的石油贸易巨头安然集团（Enron）。

英伟达成为这25年来表现最好的股票，上市以来包括股息再投资的总回报达到了5910倍。这是个令人难以理解的数字，也在一定程度上彰显了人工智能掀起的金融狂热，以及投资者将英伟达视为这一荣景的单一最大赢家。

券商公司Wedbush Securities分析师艾夫斯（Daniel Ives）在报告中写道：“我们相信未来一年，4万亿美元市值将是英伟达、苹果和微软的争夺焦点。”

资产管理公司Baron Capital副总裁兼投资组合经理利珀特（Michael Lippert）在接受采访时说：“他们（英伟达）不只是卖晶片，他们卖的是系统。”