日本被美国列入汇率政策监控名单 新马等六经济体留榜

（华盛顿路透讯）美国财政部并没发现任何贸易伙伴在去年操控汇率，意即没有把任何贸易伙伴贴上“操纵汇率”的标签。不过，它把日本列入汇率政策监控名单，中国、越南、台湾、马来西亚、新加坡和德国也继续留在这个名单内。

美国财政部星期四（6月20日）发布有关美国主要贸易伙伴汇率政策的半年度报告。它说，在2023年的所有四个季度，没有任何经济体的汇率政策被发现符合所有三个条件，而须“加强分析”。

三个条件分别是：一、对美国贸易顺差至少150亿美元（约200亿新元）；二、经常账户顺差超过国内生产总值（GDP）的3%；三、12个月内持续单向净外汇购买量至少达GDP的2%。

只要符合其中两个条件，有关经济体将自动被列入汇率政策监控名单。

美国财政部说，日本、台湾、越南和德国均符合贸易顺差和巨额经常账户顺差的标准。

美国财政部质疑中国经常账户顺差数据

新加坡符合持续进行外汇干预和巨额经常账户顺差的标准，马来西亚仅符合经常账户顺差的标准，但一旦被列入名单，需要两个货币报告周期才能被剔除。

中国被列入监控名单，是因为对美国的贸易顺差巨大，而且外汇政策缺乏透明度。

美国财政部在报告中说：“中国未能公布外汇干预情况，其汇率机制主要特征缺乏透明度，这使中国在主要经济体中显得格格不入，值得美国财政部密切关注。”

报告还质疑中国的经常账户顺差数据。有关数据显示中国的顺差占GDP的比率从2022年的2.5%降至2023年的1.4%。但美国财政部说，中国国家外汇管理局公布的中国国际收支平衡数据，似乎与中国自己的海关数据和其他贸易伙伴的数据不一致。

美国财政部一名官员说，美国财政部正试图理解这种“异常现象”。

日本外汇干预措施不是入榜因素

这名官员说，日本最近为支持日元汇率而采取的外汇干预措施，并不是决定将日本列入监控名单的因素。日本2023年对美国的贸易顺差高达624亿美元，经常账户顺差占GDP的3.5%，高于2022年的1.8%。

美国财政部在报告中指出，日本在2024年4月和5月（报告涵盖的时期之外）进行了汇率干预，这是自2022年10月以来的首次干预，日本买入日元并卖出美元，以加强日元的价值。

它说，日本的外汇操作透明，但补充说：“美国财政部的期望是，整体上，在自由交易的外汇市场中，干预应该只在非常特殊的情况下，并经过适当的事先协商后进行。”

日本首席汇率外交官神田真人（Masato Kanda）星期四对记者说，他认为日本被列入监控名单没有问题，并补充说这是根据机械标准作出的评估。