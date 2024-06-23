晶片制造商超微股价走高 英伟达高层卖股引猜测

每周聚焦两只美股，帮助投资者掌握最新个股动向与市场信息。

超微（Advanced Micro Devices Inc）（代码：AMD）

52周最高：227.30美元

52周最低：93.12美元

最后闭市价：161.23美元（-0.34％）

晶片制造商超微的股价在上个星期走高。除了受到整个晶片业在人工智能热潮的带动，超微还有Piper Sandler分析师库马尔（Harsh Kumar）发布的乐观分析报告力挺。

在分析报告里，库马尔维持对该股的“买进”评级和175美元的目标价，并表示超微是他今年下半年大型半导体股的首选。

库马尔在分析报告中说，上星期他与超微管理层一起前往欧洲考察。在结束考察时，他对超微的战略及它在用人工智能应用的图形处理器（简称：GPU）市场中的竞争地位，印象“极其深刻”。

超微是人工智能应用GPU市场的供应商之一。目前在这个市场，很少有公司能够正面挑战晶片巨头英伟达，而超微算是少数几家之一。而且库马尔还认为，超微的个人电脑和传统服务器领域都将迎来有力的“顺风”。

人工智能目前是超微业务最吸引投资者的地方。库马尔说，超微的人工智能处理器就有100多家客户，包括微软（Microsoft）、Meta Platforms和甲骨文（Oracle），其中大多数客户预计将在今年下半年提高采用率。不仅如此，该公司的旗舰MI300晶片“表现非常出色”，预计今年销售额将突破40亿美元。

超微最近宣布将会推出一系列“后续”晶片，包括MI325（预计会在今年较迟时推出）、MI350（明年推出）和MI400（预计在2026年推出）。库马尔认为，MI350将能够与英伟达的Blackwell晶片系列竞争，而MI400则会与英伟达最近发布的下一代晶片Rubin“较量”。

另一个可能让超微股价走强的因素是《华尔街日报》6月19日的一篇文章。文章指出，高通（Qualcomm）的Snapdragon晶片，在三星人工智能个人电脑运行某些应用程序时遇到问题。这个消息给高通和Arm Holdings（也就是提供高通晶片设计的公司）的股价带来压力，但与此同时却提振了超微的股价。因为市场投资者之前曾看好高通会从超微和英特尔（Intel）手中，夺取部分个人电脑处理器市场份额。

目前在Tipranks的36名分析师中，有29名给超微股“买进”评级，七名给予该股“持守”评级，一年期限平均目标价是191.03美元。

英伟达（NVIDIA Corporation）（代码：NVDA）

52周最高：140.76美元

52周最低：39.23美元

最后闭市价：126.57美元（-3.22％）

晶片巨头英伟达的数名局内人，包括首席执行官黄仁勋，最近几个星期都先后出售了一些英伟达股票。这些局内人卖出他们持有的英伟达股票，是否暗示他们对该股的未来，或至少在短期内的发展，并不感到乐观呢？

英伟达的股价在过去三年里飙升了超过七倍，走势之强劲令人咋舌。开年至今，该股的价格也飙升了160％以上。（法新社）

自今年5月初以来，英伟达已经向美国证券交易委员会（SEC）提呈了至少10份144表格。这些144表格主要是向SEC通知有关局内人拟议出售自家股。只要是计划出售5000股或以上的自家股票，或是出售总金额超过5万美元的自家股，有关人士都必须向SEC预先呈报。

无可否认的是，英伟达的股价在过去三年里飙升了超过七倍，走势之强劲令人咋舌。开年至今，该股的价格也飙升了160％以上。在6月7日英伟达进行每一股分拆为10股后，股价走势还是继续创新高。因此不少分析师认为，此刻做部分套现，其实是可以理解的。

这阵子最受瞩目的卖家就是该公司首席执行官黄仁勋。黄仁勋在6月14日以129.9366美元的平均价格，出售了24万股普通股，总价值为3118万美元。而且根据提交给美国证券交易委员会的最新表格，黄仁勋还拟于6月20日前后期间，出售另外12万股英伟达普通股，市值大约是1630万美元。

黄仁勋在6月14日以129.9366美元的平均价格，出售了24万股普通股，总价值为3118万美元。（法新社）

黄仁勋并不是唯一一个出售自家股票的英伟达高管。它的运营执行副总裁肖奎斯特（Deborah Shoquist）也在6月3日出售了4万1140股英伟达股票，总值超过4500万美元。

英伟达董事会的几位成员也参与最近的卖股风。自今年5月29日，哈德森（Dawn Hudson）在三个不同的交易里，卖出了总数2万5000股英伟达股票。董事会成员考克斯（Tench Coxe）、达比里（John Dabiri）、麦卡弗里（Michael McCaffery）、西威尔（Brooke Seawell）和史蒂文斯（Mark Stevens）最近几个星期也出售了他们持有的部分英伟达股票。

以黄仁勋出售的股票为例，它们是限制性股票单位（Restricted Stock Units）和绩效股票单位（Performance Stock Units）。不少公司首席执行官经常在获得允许的情况下出售这类股票。

尽管黄仁勋脱手了一些自家股票，但重要的是，截至今年3月25日为止，黄仁勋总共拥有将近9350万股英伟达股票，几乎占英伟达已发行股票的3.8％。所以与他的总持有量相比，他最近卖出的股票数量其实只是九牛一毛。