联邦快递业绩推高股价 Chipotle Mexican Grill拆股

每周聚焦两只美股，帮助投资者掌握最新个股动向与市场信息。

联邦快递（FedEx Corporation）（代码：FDX）

52周最高：302.41美元

52周最低：224.69美元

最后闭市价：299.84美元（+1.48％）

在全球大规模成本削减措施奏效后，快递巨头联邦快递星期二（6月25日）发布的季度业绩超出市场预期，带动该集团股价在当天盘后飙升将近14％。

根据联邦快递截至今年5月底的第四财季业绩报告，集团季度营业额从去年同期的219亿美元（约297亿新元），增加至221亿1000万美元。不过，集团净利14亿7000万美元，即每股净利5.94美元，比去年同期的15亿4000万美元，即每股净利6.05美元稍微逊色。在剔除特殊项目后，集团调整后的每股盈利是5.41美元。

市场分析公司LSEG之前收集到的分析师预测，营业额为220亿7000万美元，每股盈利5.35美元。以这个业绩上下线指标来看，联邦快递的业绩表现超出市场预期。

联邦快递业绩报告也显示，它在2024财年的资本支出是52亿美元，比2023财年的62亿美元下降16％，也比集团高管们在去年做出的57亿美元预测少许多。

公司首席客户官卡雷尔（Brie Carere）在业绩报告线上发布会上也预计，在电子商务和低库存水平的推动下，当前的2025财年营业额增长率将会是在低至中个位数同比增长的区域。

另外，它的首席执行官苏布拉马尼亚姆（Raj Subramaniam）也说：“‘DRIVE’会继续改变联邦快递的工作方式。它已经让我们在2024财年实现削减18亿美元结构性成本的目标。”

“DRIVE”是联邦快递实施的转型计划，主要是削减成本以及整合业务。

苏布拉马尼亚姆强调，集团不仅坚定地落实40亿美元的成本削减目标，甚至还预计在整合空中和地面服务之际，为集团再节省另外的20亿美元。

目前在Tipranks的15名分析师中，有11名给予联邦快递股“买进”评级，三名给出“持守”评级，一名给了“卖出”评级，一年期限平均目标价是301.85美元。

休闲快餐连锁店Chipotle Mexican Grill首次分拆股票。这也是纽约证券交易所有史以来的最大股票分拆行动之一。（路透社）

Chipotle Mexican Grill Inc（代码：CMG）

52周最高：69.26美元

52周最低：35.37美元

最后闭市价：62.65美元（+0.38％）

快餐连锁店Chipotle Mexican Grill的股票已从星期二（6月25日）起，正式每股分拆为50股。这不仅是这家快餐连锁店首次分拆股票，也是纽约证券交易所有史以来最大规模的股票分拆行动之一。

Chipotle Mexican Grill股价分拆之前，是在3190美元水平。

当然股票分拆是不会改变股东现有股票的价值。虽然股东持有的股票数量将是分拆前一天的50倍，但每股价格在开始交易时，应该是分拆前闭市价的五十分之一左右。只不过分拆后，以前无法负担该股票的散户，现在更容易买入。此外，分拆后释放的新需求也可能推动该股进一步上涨。

除了更多散户可以参与之外，Chipotle Mexican Grill高管们之前也指出，集团将为所有在该公司工作超过20年的餐厅总经理和员工提供特别股权资助计划，让员工也能持有公司的股票。不过，他们没有说明计划详情。

在同店销售增长强劲和餐厅网络不断扩张之际，Chipotle Mexican Grill的股价过去几个月来一直都在走高。开年至今，该股已经上升40％左右。尽管许多同行竞争对手在第一季度都面对业务困难，但是Chipotle Mexican Grill的总营业额仍较去年同期增长14％，净利更是同比增长23％。

自3月19日宣布股票分拆计划以来，它的股价上升23％。6月18日，该股更是达到新高峰，闭市报3427.61美元。

在股市不断创新高的大环境下，今年不少蓝筹股都纷纷分拆股票。全球最大零售商沃尔玛（Walmart）在今年2月份就把每股股票拆分为三股。晶片巨头英伟达（Nvidia）在股价两年内增长六倍后，也在6月10日进行每股分拆为10股的行动。

另外，晶片制造商Lam Research已宣布要在10月份把每股分拆为10股；高档厨具和家居用品Williams-Sonoma计划在7月9日把每股分拆为两股；晶片制造商博通（Broadcom）也宣布会在7月15日启动每股分拆为10股的行动。