美国就业数据出炉前 金市料谨慎交易

（新加坡综合讯）金市可能继续谨慎交易，因为本周有一些可能影响金价的数据将出炉，包括美国星期五（7月5日）将发布的非农就业数据。分析师认为，6月份非农就业报告或将影响金价7月份的展望。

上周出炉的美国关键通胀报告基本符合预期，美联储可能在9月前降息的希望获得提振，这推动金价上星期五（6月28日）企稳，连续第三个季度上涨。

现货金价上星期五微跌0.04％至每安士2326.75美元，全周微涨0.21％，在6月份微跌0.02％；期货金价上星期五微升0.13％至每安士2339.60美元，全周微升0.36％，在6月份微跌0.26％。在第二季和上半年现货金价仍涨4.34％和12.79％，期货金价则仍涨4.52％和12.93％。

美国上星期五出炉的个人消费支出指数显示，4月至5月通胀率没上升，市场因此押注美国联邦储备局将在9月和12月降息。

路透社引述美国高脊期货公司（High Ridge Futures）另类投资和交易主管梅格（David Meger）说：“通胀继续呈缓慢回落趋势。因此，我们看到收益率继续下滑，债券价格上涨，这对黄金市场有一定的支撑作用。”

展望本周，美国EverBank全球市场总裁克里斯加夫尼（Chris Gaffney）说：“金价一直在相当窄的区间内交易，很可能维持在这个区间，直到联邦公开市场委员会（FOMC）确认降息。”

多数分析师预计金价将横摆

根据上星期五信息服务商金拓（Kitco）的调查，参与调查的12名分析师中，四人或33％预计本周金价将上涨，两人或17％预测金价会下跌，其余六人或50％预计金价将横摆。参与网上调查的178人当中，86人或48％看涨本周金价，50人或28％看跌，其余42人或24％看平。

金拓引述Trade Nation公司资深市场分析师大卫·莫里森（David Morrison）说：“黄金过去一个月，一直在盘整，较历史高点下跌6％。这看起来像是一个价格最终会走高的设定。”

不过，他认为，本周金市可能会看到一些谨慎情绪的蔓延，因为美国星期四（7月4日）是假期（美国独立日），星期五发布非农就业数据。

富拓外汇（FXTM）市场分析经理奥图努加（Lukman Otunuga）认为，本周将出炉的非农就业数据，或将影响金价在7月份的展望。

本周可留意的数据发布和活动包括：ISM制造业采购经理指数（美国时间7月1日星期一发布）、美联储主席鲍威尔和欧洲中央银行行长拉加德（Christine Lagarde）将在葡萄牙一个中央银行会议上讲话（星期二）、美联储6月会议记录（星期三），以及美国6月份非农就业报告（星期五）。