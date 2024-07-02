分析师：下半年美元料持续走强 日元或跌新低

因地缘政治风险和美联储降息推迟，预计美元下半年仍受全球市场追捧。相反，尽管日本央行多次出手提振日元，却收效甚微。在美国降息前，不排除日元会跌至历史新低。

美元指数自5月19日来，两周涨超1.3%。同期，日元兑美元跌超3.3%。近期的走势也是整个上半年的缩影，美元指数这段时间上涨4%，而日元兑美元则下滑14%。

辉立Nova策略师林俊杰在接受《联合早报》采访时说，上半年外汇市场走势主要随美联储降息预期波动。总体看，因美国经济数据好于预期以及通胀粘性，使美联储上半年利率一直维持在高位，从而推动美元上涨。

日元方面，他说，尽管日本央行3月取消了负利率政策，但其货币政策仍高度宽松，使日元与美元一直存在较大利差。这让投资者选择增持美元，提高了美元兑日元汇率。

展望下半年，虽然通胀进一步放缓，但美国经济仍强劲，使分析师对美联储降息时间出现分歧。不过，他们一致认为美元将继续走强。

最新公布的美国5月个人消费支出价格（PCE）数据降至2.6%，为三年来最低。然而，美国6月制造业和服务业采购经理指数（PMI）均高于预期和前值，5月就业和工资数据均全面超预期。

中国银河国际证券市场策略师蔡伟仁说，虽然通胀进一步下降，但离美联储制定的2%目标仍有距离。而美国良好的经济表现，让9月降息的可能很低，这有助于美元在近期和中期继续走强。

新加坡银行高级外汇策略师沈茂雄则认为，为避免高利率影响美国经济，美联储可能9月就降息。不过，因美国大选加上其他一些国家的政治风险，市场会更倾向美元，使其保持强劲。

泰源技术分析培训主管王彬妮认为，对美元的走势，市场已计价今年降息一次的影响。如果美联储决定不降息，这会推动美元上涨。此外，美元作为避风港，在全球诸多地缘政治不确定的情况下，仍会是资本市场的首选。

林俊杰说，从技术面看，美元自上半年以来的上升趋势一直没变。预计美元兑其他货币将继续强势。

相比之下，日元则需美联储降息及当局政策扶持，才有望改善。大部分分析师仍看跌日元。

分析：日本央行或加大市场干预 料减少购买政府债券

沈茂雄指出，由于日元下滑超出预期，日本央行可能会加大市场干预，因为日元过度贬值已加重当地生活成本。如果美国9月降息，双重因素则有望使日元止跌反弹。

蔡伟仁则说，日本央行有望加息至0.1%，但这样的干预只是杯水车薪。若想提振日元，还需加大干预力度。日本央行8月料减少购买政府债券，届时市场可从中“测试”央行下半年量化紧缩（Quantitative tightening）的效果。

不过，王彬妮认为，日本央行减少购买政府债券会影响资金在日本金融市场的流动。因为其他国家不会对低利率国债感兴趣。这可能会让日元贬值雪上加霜。

对于人民币和新元的走势，分析师认为前者下半年将维持在目前的低位，而后者则应继续保持稳定。

若美国对中国提高关税料影响人民币走势

王彬妮说，人民币与美元有一定的挂钩关系。在中国经济明朗前，人民币预计仍将偏弱，美元兑人民币会继续维持在7.2至7.3左右。

沈茂雄说，美国对中国征收关税是影响人民币走势的关键。如果特朗普当选美国总统，他可能会将关税提高至60%。同时，中国自身经济面临的各类挑战，也让人民币走势充满不确定。

对于新元，他认为，新加坡通胀未回到疫情前水平。同时，本地出口也受益于电子业上涨周期而回升。所以，金管局下半年的货币政策大概率会保持不变，这让新元保持稳定。