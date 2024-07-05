分析：英国大选尘埃落定 料有利稳定英镑重振股市

英国工党预计赢得大选的消息出炉后，英镑保持平稳。分析师认为，大选尘埃落定有利于英镑稳定，但英镑若想重振雄风，还要看新一代执政党如何处理英国的内忧外患。

英国工党预计在650个下议院议席中赢得410个议席，保守党将仅获得144个议席。出口民调出炉后，英镑走势变动不大，兑新元汇率保持在1.7231左右，兑美元汇率则在1.2763附近，波动均不到0.1%。

中国银河证券新加坡经济顾问宋生文接受《联合早报》访问时说，工党赢得大选在意料中，所以英镑波动不大，预计英镑短期仍维持窄幅震荡，兑新元很可能在1.7水平浮动。展望未来，英镑走势取决于新政府如何解决英国经济问题和劳资纠纷，以及法国大选和美联储的货币政策等因素。不过，在新政府领导下，英镑应不会再出现特拉斯（Liz Truss）时期的风险。

2022年，时任首相特拉斯实施大规模减税措施，市场对英国经济衰退的担忧加剧，英镑跌至近40年历史新低。当时英镑兑新元和美元一度跌至1.4895和1.0379。特拉斯成为英国史上任职时间最短的首相，就职45天后辞职。

英国新政府若能加强经济稳定 英镑有望稳中求升

新加坡银行高级外汇策略师沈茂雄说，英国政治动荡结束有助于英镑维持稳定。同时，工党上任有望改善与欧洲各国的关系，并加强贸易往来。中长期看，若新政府可以履行承诺，加强英国经济稳定，英镑可稳中求升。

Moomoo新加坡首席投资策略师林子平说，英国大选结果没让英镑大幅波动，证明利好消息已被市场消化。然而，如果法国大选结果让欧元走弱，可能进一步提振英镑。

另一方面，通胀放缓加大了市场对英国央行在8月降息的预期。英国5月消费价格指数（CPI）同比涨幅从4月的2.3%降至2.0%，近三年来首次降至央行目标。

宋生文说，英国大选结果为央行降息开了绿灯。“新官上任三把火”，他预计8月英国会降息25个基点，有利于当地股市上扬。

林子平说，工党为重振经济带来的变革，可能增加市场风险偏好。只要英国富时（FTSE）100指数继续守住8110点，就有望继续上涨至下一个阻力位——8500点。

至于大选对英国房地产的影响，第一太平戴维斯（Savills）星期五（7月5日）发布报告说，由于之前大选存在不确定因素，英国优质住宅房价上涨遇到阻力。

伦敦市中心黄金地段房价第二季环比下降0.4%，同比跌0.9%，伦敦以外地区房价在第二季也环比下跌0.4%，同比下滑2.7%。

第一太平戴维斯研究主管麦克唐纳（Frances McDonald）在报告中说：“大选使市场情绪趋于谨慎，一些买家选择观望后再决定。”鉴于大选时间比预期短，这意味当不确定因素过去后，买家需求有望在下一季回升。