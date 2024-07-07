特斯拉在中国报喜 Chewy成为模因股新目标

每周聚焦两只美股，帮助投资者掌握最新个股动向与市场信息。

特斯拉（Tesla Inc）（代码：TSLA）

52周最高：299.29美元

52周最低：138.80美元

最后闭市价：251.52美元（+2.08％）

中国官方媒体澎湃新闻7月4日报道，电动车巨头特斯拉最畅销的Model Y电动车已经被列入中国地方政府可以购买的清单内。现在中国地方政府可以买进特斯拉电动车，作为电动和插电式混合动力车型的服务用车。这个消息传开后，特斯拉股价在第二天美市开市后就节节走高。

根据该报道，这是特斯拉电动车首次获得中国政府的采购资格。江苏省政府在6月6日发布政府公告，公布了56批党政机关公务用车新能源汽车采购清单。

除特斯拉上海工厂生产的Model Y和沃尔沃汽车（Volvo）的XC40之外，其余54批车型都是中国品牌的电动和混合动力汽车。而沃尔沃汽车虽然是“外国牌子”，但它其实也是中国汽车制造商浙江吉利控股集团（Zhejiang Geely Holding）所拥有的。

虽然到目前为止，中国政府和媒体都没有具体说明江苏省政府可以购买的Model Y车子数量，但与特斯拉电动车之前被禁止进入中国一些政府建筑相比，特斯拉在中国的“被接受”程度已经大大的改善了。

今年4月间，特斯拉获得中国最高汽车工业协会的认可后，这些限制才被取消。当时该协会表示，特斯拉的车队在中国的数据收集是合规的。可见特斯拉首席执行官马斯克（Elon Musk）4月底前往中国会见国务院总理李强的效果非一般。

尽管与美国在技术竞争方面的紧张关系持续存在，但中国加大了对特斯拉的支持肯定对特斯拉有利。现在特斯拉也计划今年在中国兴建一个数据培训中心，同时也在中国推出它的全自动驾驶软件。

不过，市场一些分析师认为，特斯拉股价在接下来的两个星期里可能会出现下调。因为近几年，每次特斯拉在发布业绩时，似乎都会出现业绩发布前两星期走低，发布后两星期走高的走势。而特斯拉即将在7月17日公布季度业绩，难免又让一些分析师认为历史可能会重演。

Chewy Inc（代码：CHWY）

52周最高：39.46美元

52周最低：14.69美元

最后闭市价：24.98美元（+3.65％）

外号“Roaring Kitty”的吉尔在隔夜突然公布他在美国线上宠物产品零售商Chewy有着6.6％的股份。（路透社）

曾在2021年“模因股票”热潮，大力推动游戏驿站（GameStop）股票走高的关键人物——外号“Roaring Kitty”的吉尔（Keith Gill），7月1日突然公布他在美国线上宠物产品零售商Chewy有着6.6％的股份。这个出人意料的举动让这家美国宠物产品公司的高管感到震惊，也造成Chewy股价在当天波动到简直像是坐过山车。

吉尔在Chewy的投资是他继游戏驿站之后公开的第二笔投资。Chewy和游戏驿站这两项投资最明显的共同点是：亿万富翁科恩（Ryan Cohen）。科恩是Chewy的创始人，他现在也是游戏驿站的首席执行官。科恩是在2011年创立了Chewy，然后在2017年将它卖出。

吉尔在“模因股票”热潮消退后消失了三年多。他是在今年5月间突然在Reddit、X、YouTube等社交媒体网络上再次出现。他的贴文和截图都让游戏驿站股价在过去两个月里有着很大的波动。

吉尔的最新消息让Chewy的股价在当天先从上星期五（6月28日）闭市的27美元左右，上涨到30美元，然后在波动的交易中又突然扭转了涨势，最后还下跌了6.61％至闭市的25.44美元。全场易手股票多达6144万股，比过去平均的1246万股成交量多出好几倍。

根据提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，吉尔是在6月24日以每股27.24美元的价格，买下了900万股Chewy股票。这些股票价值约2亿4500万美元。吉尔现在已经是Chewy的第三大股东。

吉尔向来都是通过社交媒体的贴文来透露他的投资与持股情况。但因为他在Chewy的投资超过了该公司已发行股票的5％，所以必须向SEC呈报。

在吉尔买进Chewy股份的三天前，他曾在社交媒体平台X上发布了一张小狗的照片。这张照片也曾在当时短暂地将Chewy股价推至近一年高峰，同时也带动其他宠物产品零售商Petco和Wag的股价一起上涨。

但根据多份报道称，吉尔的投资让Chewy高层感到担忧。他们担心属于资产管理公司的大股东会因吉尔造成的股票波动，而决定推迟对Chewy的投资。这些报道也说，Chewy的高管和董事会尚未与吉尔接触。