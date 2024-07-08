财经人语：路威酩轩集团铺天盖地 奢侈品牌一网打尽

周末与老同学聚会。老同学说她去了欧洲旅游，凡是到过的路易威登（Louis Vuitton，简称LV）专卖店，店里都是满满的客人，店外就排着长长的人龙。每个人都准备着钞票送给路易威登，难怪全球首富是阿尔诺（Bernard Arnault）。

根据《福布斯》截至2024年6月14日的排行榜，全球最大的奢侈品企业路威酩轩集团（LVMH Moët Hennessy，简称LVMH）的创始人、董事长兼首席执行官阿尔诺是世界上最富有的人，净资产估计高达1940亿美元（2617亿新元）。

但是为阿尔诺赚钱的不仅是路易威登而已。迪奥（Christian Dior）、宝格丽（Bulgari）、蒂芙尼（Tiffany & Co.）、Celine、罗意威（Loewe）、芬迪（Fendi）、纪梵希（Givenchy）、Marc Jacobs、Kenzo，制表商宇舶表（Hublot）和泰格豪雅（TAG Heuer），化妆品牌娇兰（Guerlain）、Fresh、贝玲妃（Benefit）、丝芙兰（Sephora），甚至是香槟制造商唐培里侬（Dom Perignon），这些品牌全部都是路威酩轩集团旗下的。老同学眼睛睁大，说奢侈品全给路威酩轩集团一网打尽了。