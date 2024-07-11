UBP：美总统选举短期利好全球股市 明年或现债务问题

随着美国总统选举逐步逼近，股市预计将受益于美国的财政政策，但明年债务高企或带来更高风险。

瑞士私人银行UBP集团首席策略师韦立民（Norman Villamin）日前在该行媒体招待会上预计，美国政府在夏季或会对经济注入多达5000亿美元，更高的流动性将利好全球股市。

他解释说，当现任政府对来临选举的胜算较低时，一般会扩大财政支出。美国总统拜登与前总统特朗普在6月27日进行电视辩论前，胜算已不高，辩论后则劣势加剧。因此拜登政府或在夏季注入更高流动性，间接惠及股市。

更高流动性之所以会惠及股市，是因为当更多资金注入经济系统时，公司盈利一般会获得提升。行业方面，科技股与非科技股的表现差距预计将会收窄，因此投资者将看到更多科技股以外的投资机会。

科技股增长率料放缓

韦立民强调，这并非表示科技股表现正在变差，而是因为科技股的盈利增长率基数较高，同比上升约50%，未来保持这个增速或有难度。到了年尾，科技股增长率预计放缓介于15%至20%。反之，非科技股盈利去年大部分时间都在收窄，但预计将开始回升，增长率可达10%至15%。

尽管如此，投资者不应该就此放弃科技股。虽然有不少人认为科技巨头的股价很贵，但它们通过股票回购等方式，未来仍然可以取得可观的盈利增长，带动股价上扬。

当盈利增长得到改善时，尽管以市盈率（P/E）作为衡量的估值倍数保持不变，股价仍会上涨。这是因为在市盈率不变的情况下，股价必须提升，才能反映出未来更高的每股盈利（EPS）。

韦立民观察到，当科技巨头市盈率低于30倍，并且对比标普500（S&P 500）指数估值溢价低于10倍时，过去次年回报平均高于30%。在这里，所观察的科技巨头包括Alphabet、亚马逊（Amazon）、苹果（Apple）、Meta Platforms，以及微软（Microsoft）。

债务可持续性为明年隐忧

韦立民也提醒，美国国会预算办公室（Congressional Budget Office，简称CBO）今年2月预计2024财年联邦预算赤字为1万6000亿美元。然而到了6月，这个预测被调高至1万9000亿美元。

赤字扩大的主要来源有二，除了总统选举前，为提高选民支持的财政支出，还包括乌克兰和以色列两地的援助支出。此外，在去年6月被暂停的美国债务上限，也将在明年1月恢复生效。这些因素为美国明年的债务可持续性构成隐忧。

中国股市料今年下半年回弹

在债务风险高的情景下，“抗通胀债券”（Treasury Inflation-Protected Securities，简称TIPS）和黄金可成为潜在避险投资。

中国股市方面，韦立民说，目前正处于结构性改革阶段的当地股市或将在今年下半年回弹。他提出，从过去经验可以观察到，当全球经济好转时，即便是正经历结构性改革地区的股市，也可获得周期性反弹。