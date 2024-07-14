百事业绩好坏参半 “女股神”评英伟达短期消化不良

每周聚焦两只美股，帮助投资者掌握最新个股动向与市场信息。

百事公司（PepsiCo Inc）（代码：PEP）

52周最高：192.38美元

52周最低：155.83美元

最后闭市价：166.38美元（+1.48%）

受到北美市场对饮料和零食需求下降的影响，饮料与零食巨头百事公司星期四（7月11日）公布的季度业绩好坏参半。该集团高管对接下来业务的表现更为保守，还缩小对全年收入的预测范围。在发布业绩后，百事公司股价曾在当天早盘下跌超过1%，幸好午盘逐步收复失地，收市时仍微起0.22%。

百事公司高管对本财年全年有机收入增长率，从上个季度预测的“至少4%”，改口到“大概有4%左右”。不过，他们重申，集团的核心盈利增长率（以固定货币汇率为准）仍会保持在至少8%。

百事公司首席执行官拉瓜塔（Ramon Laguarta）在与分析师的线上会议说：“当时我们预测至少4%时，我们心里认为，大概可以争取5%左右。但是现在我们觉得这个增长率是4%左右。这个改变主要与美国消费者有关。”

根据百事公司截至于今年6月15日的第二季度业绩报告，在百事可乐国际业务的推动下，集团营业额同比增长将近1%至225亿美元。集团的净利是30亿8000万美元，即每股净利2.23美元，比去年同期的27亿5000万美元，即每股净利1.99美元高。在剔除特殊项目后，集团的调整后的每股盈利是2.28美元。

分析公司LSEG之前搜集到的分析师预测是：营业额225亿7000万美元，每股盈利2.16美元。换言之，百事公司是营业额不达标，但盈利超越市场分析师所预测。

虽然国际业务稳健增长，百事公司美国国内业务却显得举步维艰，产品召回和产品需求萎缩给集团的盈利带来明显的压力。

百事公司高管说，现在的消费者更加注重价值。经过几年的价格上涨，购物者开始减少购买薯片或转向更便宜的超市自家品牌薯片。与前个季度不同的是，当时主要是低收入消费者的消费模式改变，但现在各个收入水平的消费者都在改变他们的购物行为。

百事公司旗下的菲多利（Frito-Lay）在北美市场的销量同比下降4%，而百事可乐北美饮料部门的销量同比下降3%。

桂格食品（Quaker Foods）本季度在北美市场的销量下降17%，因为该部门仍在处理去年12月和今年1月的沙门氏菌污染召回事件的相关事项。不过，百事公司高管预计，这个部门的销量将在下半年改善。

凯西伍德提醒，鉴于投资者对英伟达的短期期望很高，高到甚至英伟达可能不能落实，投资者可能会因此重新评估他们的人工智能战略，从而导致英伟达的股票出现一些短期“消化不良”。（路透社）

英伟达（Nvidia）（代码：NVDA）

52周最高：140.76美元

52周最低：39.23美元

最后闭市价：129.28美元（+1.47%）

美国“女股神”凯西伍德最近在给投资者的报告中强调，尽管存在短期挑战，晶片巨头英伟达的股票在她旗下的方舟投资（Ark Invest）公司的业绩当中，还是扮演关键作用。

凯西伍德说，英伟达自2014年10月成立以来，就对方舟投资业绩带来重大贡献。她认为，英伟达是人工智能（AI）领域的“关键”参与者。

尽管最近市场波动，方舟投资的挂牌基金（简称：ETF）ARK Next Generation Internet ETF（ARKW）仍然持有英伟达的投资。截至6月28日，英伟达的股票在该基金的权重为1.39%。

凯西伍德承认，OpenAI的ChatGPT对英伟达的影响，恰逢美国联邦储备局大幅加息。这让许多投资者对英伟达和其他现金充裕股票的兴趣激增，也促使方舟投资积极寻求在AI领域投资。

虽然疲软的宏观环境和长期的企业战略决策给许多软件企业带来挑战，但凯西伍德仍看好AI投资，并认为AI将是推动许多技术和新公司创造价值的原动力。

不过，凯西伍德提醒，鉴于投资者对英伟达的短期期望很高，高到甚至英伟达可能不能落实，投资者可能会因此重新评估他们的AI战略，从而导致英伟达的股票出现一些短期的“消化不良”。

今年6月底，该公司方舟投资旗下的ARK Autonomous Technology & Robotics ETF（ARKQ）出售3万3834股英伟达股票，总值430万美元。

在大幅度上涨之后，英伟达的高估值确实让一些投资者犹豫不决。除了凯西伍德之外，不少市场分析师也在各个社交平台公开指出，英伟达股价可能会重新调整。一些投资者也担心，近期股市由少数大盘股推动，如果这些公司的盈利未达到市场的高预期，那就有可能会出现广泛的抛售。

尽管如此，目前在Tipranks的41名分析师中，仍有压倒性的37名给予该股“买进”评级，其余四名则给出“持守”评级，一年期限平均目标价是138.46美元。