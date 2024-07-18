泰国酿酒专注饮食业务 拟议通过换股剥离星狮地产

泰国酿酒（Thai Beverage）拟议通过换股方式脱售星狮地产（Frasers Property）股权剥离房地产业务，并增持星狮集团（Fraser and Neave）股权，成为一家完全只有饮料和食品业务的公司。

受消息刺激，星狮集团星期四（7月18日）大涨21.50%，闭市报1.30元、星狮地产涨2.50%，闭市报0.82元、泰国酿酒则涨1.01%，闭市报0.50元。

泰国酿酒星期四开市前暂停交易并发表文告说，集团独资子公司InterBev Investment Limited（简称IBIL）将把持有的28.78%星狮地产股权，全数转让给泰国房地产投资公司TCC Assets。交易不涉及IBIL或泰国酿酒的任何现金支出。

作为交换，TCC Assets则会把所持的41.3%星狮集团（Fraser and Neave）股权，转让给IBIL。

泰国酿酒和TCC Assets都是泰国亿万富翁苏旭明（Charoen Sirivadhanabhakdi）的公司。截至去年12月11日，苏旭明拥有泰国酿酒65.85%的权益。

这次的换股比率相等于每一星狮集团股，换取1.88星狮地产股。这是根据星狮地产每股1.89元和星狮集团每股3.55元的的价格计算而得。

交易完成后，泰国酿酒不再持有任何星狮地产股权，但在星狮集团的持股从现有的28.31%增加到 69.61%。

TCC Assets的星狮集团持股，则会从现有的58.9%下降至17.60%，但在星狮地产的持股会从现有的58.1%上升至86.89%。

泰国酿酒在中午前申请恢复交易。

泰国酿酒将深入非酒精饮料和乳制品市场

泰国酿酒指出，换股计划将巩固泰国酿酒作为东南亚收入最高饮料食品上市公司的地位，公司将不再涉及房地产业务。集团还将深入快速增长非酒精饮料和乳制品市场，同时增加收入、降低成本和提高运营效率，并在采购、供应链管理和产品创新方面，获得规模优势。

泰国酿酒将在泰国召开特别股东大会寻求股东支持这项换股计划，通过中央托收公司（Central Depository）持股的股东必须指示中央托收公司在会议上代为投票。集团也计划在特大召开前，为新加坡投资者举行对话会。