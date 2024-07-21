台积电和网飞季度业绩 双双报捷超预期

每周聚焦两只美股，帮助投资者掌握最新个股动向与市场信息

台积电（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited）（代码：TSM）

52周最高：193.47美元

52周最低：84.01美元

最后闭市价：165.77美元（-3.55％）

在人工智能应用的先进晶片需求持续激增的带动下，台积电7月18日发布的第二季营业额和盈利超出分析师预期，带动台积电股价当天走高。

根据台积电截至今年6月底的第二季业绩报告，集团的营业额同比增长40.1%至6735亿1000万新台币（约208亿2000万美元）。集团净利同比增加36.3%至2478亿5000万新台币。

市场分析公司LSEG之前收集到的分析师预测是：营业额6575亿8000万新台币，净利2388亿元新台币。以这两个业绩上下线指标来看，台积电的业绩表现出色。营业额表现，超出公司自己之前预测的196亿美元至204亿美元范围。

董事长兼首席执行官魏哲家在发布业绩时说，尽管受到智能手机季节性的负面影响，集团第二季的业绩仍受到市场对集团三纳米和五纳米晶片技术强劲需求的提振。

人工智能的爆炸性需求导致晶片供应紧张。尽管三星（Samsung）和英特尔（Intel）等竞争对手一直在试图挑战台积电的主导地位，台积电仍是全球主要的先进晶片生产商。它的产品广泛应用在智能手机、人工智能应用等各个领域。科技巨头如苹果（Apple）和英伟达（Nvidia）都是该公司的客户。

魏哲家说：“我也尝试要达到供需平衡，但我做不到。今天市场的需求如此之高，我必须非常努力地工作才能满足客户需求。我希望在2025年或2026年的某个时候，能达到供需平衡。”

魏哲家认为，第三季度的业务将受到强劲的智能手机和人工智能相关需求的支持。因此，他预计2024年将是“台积电强劲增长的一年”。

台积电高管们预计，当前的第三季营业额会在224亿美元至232亿美元之间，比去年同期的173亿美元高。

目前在Tipranks的11名分析师全都给了该股“买进”评级。他们定下的一年期限平均目标价是184.30美元。

第二季的新订阅用户注册量是网飞自2020年以来增长最多的季度。（法新社）

网飞（Netflix Inc）（代码：NFLX）

52周最高：697.49美元

52周最低：344.73美元

最后闭市价：633.34美元（-1.54％）

在《驯鹿宝宝》（Baby Reindeer）和《布里奇顿》（Bridgerton）等热门剧集的支持下，流媒体巨头网飞在第二季里新增800万个订阅用户，使得该流媒体隔夜盘后发布的营业额和盈利都超出了华尔街分析师的预期。

第二季的新订阅用户注册量是网飞自2020年以来增长最多的季度。但网飞高管们说，当前季度新增用户数量将比一年前低，因为它的密码共享打击行动已经全面生效了。

根据网飞截至今年6月底的第二季业绩报告，集团的营业额同比增加17%至95亿6000万美元。集团净利21亿5000万美元，即每股盈利4.88美元，比去年同期的14亿9000万美元，即每股盈利3.29美元出色许多。

市场分析公司LSEG收集到的分析师预测则是：营业额95亿3000万美元，每股盈利4.74美元。

网飞的全球付费会员同比增加16.5%，达到2亿7765万户，比StreetAccount预计的2亿7440万户的多。

网飞高管们还调整了全年营业额预测，并称这“反映了稳健的会员增长趋势和业务势头”。现在他们预计集团全年营业额会取得14%至15%的增长，比之前预计的13%至15%缩窄了。

在2022年用户增长放缓后，网飞开始专注在不同的业务战略来推动收入增长。今年5月，网飞说将推出自己的广告平台，而且不再与微软合作开发这项技术。网飞也开始增加体育赛事直播，例如：未来三年圣诞节期间的NFL比赛。

另外，网飞高管们说，他们推出的更便宜、由广告支持的配套，已在基础客户群体中获得了一定的支持。目前网飞在这个市场的份额是45%。虽然如此，网飞高管们认为，广告支持的业务仍处在开始阶段，预计广告收入不会成为“2024年或2025年收入增长的主要驱动力”。