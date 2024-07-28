Alphabet股价下挫 全球最大冷藏集团Lineage Inc上市

每周聚焦两只美股，帮助投资者掌握最新个股动向与市场信息。

Alphabet Inc（代码：GOOGL）

52周最高：191.75美元

52周最低：120.21美元

最后闭市价：167.00美元（-0.17％）

谷歌母公司Alphabet在7月23日盘后宣布的业绩虽然超越分析师预测，但是它展开大规模与人工智能（AI）相关的资本投资，让许多投资者咋舌，导致该股股价在7月24日显著下跌超过5％。作为美市“七巨头”当中首个发布季度业绩的公司，Alphabet股价走势让许多投资者重新思考，对大型科技股短期的过高期望是否实际。

Alphabet的股价走势凸显“七巨头”在2024年，要继续取得两位数至三位数百分比涨幅的不易，也反映出投资者对AI的乐观情绪可能过于亢奋。因为要实现高盈利，需要时间和资本投资。

其实Alphabet的季度业绩是连续第二个季度超出预期。该集团截至6月底的季度每股盈利是1.89美元，比市场分析师平均预测的高出0.04美元，比去年同期的多出30％。它的营业额也比华尔街预期的843亿美元略高，计847亿4000万美元，同比增长13.6％。

但是在该季度里，集团资本支出却超出大多数分析师的预期，从截至今年3月底的120亿美元，增至132亿美元，远超去年6月底的70亿美元。Alphabet首席财务官波拉特（Ruth Porat）在业绩发布会时就说，在今年接下来的季度里，集团的资本支出还会继续保持在、或是高过3月份的120亿美元。

OpenAI测试全新SearchGPT直接影响谷歌

在AI的跑道上，Alphabet一直在与微软等竞争对手抢夺云端服务市场。Alphabet必须在生成式AI投入研发资金，以避免其他竞争对手对它的核心业务，即谷歌的索引擎构成任何威胁。

OpenAI最近宣布，它这阵子一直在以SearchGPT为临时名称，测试全新AI搜索功能。这项宣布即刻影响到Alphabet，因为它旗下的谷歌是全球最具主导地位的搜索引擎。

为了腾出现金，谷歌试图通过裁员和整合部分业务来控制开支。波拉特指出，从3月底到6月底期间，集团的员工人数下降，招聘速度大幅放缓。

虽然波拉特预计明年的营运盈利率将会上升，但她称，截至今年9月底的季度盈利率将会面对来自折旧，以及AI和云端方面支出的压力。

尽管如此，谷歌股票目前的本益比是大约24倍，与同行平均的27倍本益比相比算是相当合理。这些其他大型、有雄厚自由现金流盈利的科技公司就包括：苹果34倍、亚马逊50倍、微软37倍和Meta Platforms的26倍。

Lineage总裁兼首席执行官莱姆库尔（Greg Lehmkuhl）（中左）和联合创始人马尔凯蒂（Kevin Marchetti）（中）隔夜为公司首日在纳斯达克股市挂牌敲响开业钟。（彭博社）

Lineage Inc（代码：LINE）

52周最高：82.96美元

52周最低：80.15美元

最后闭市价：82.88美元（+2.60％）

全球容量最大的冷藏集团Lineage Inc，7月25日首次公开发售将近5700万股，筹集了44亿美元资金，成为今年规模最大的首次公开售股（IPO）项目。

这家总部位于密歇根州诺维的冷藏集团，股票是在纳斯达克交易所上市交易，代码为“LINE”。开盘时，该股股价即刻跃升至82美元，比它IPO的价格要高出4美元。该股首日闭市报80.78美元，全日上涨3.6％。

Lineage最初是宣布计划发行4700万股普通股，每股价格在70美元至82美元的范围。但是在星期三（24日）较迟时候，该公司最后决定以每股78美元的价格，发售将近5700万股股票。Lineage的规模算是开年至今最大宗的IPO，名列第二的是今年5月份公开售股的游轮运营商Viking Holdings，筹集的资金是15亿美元。

在IPO之后，Lineage将拥有2亿3370万股流通股，估值约192亿美元。Lineage在2021年的一轮融资中筹集19亿美元，当时该公司的估值约180亿美元。之后，Lineage在2022年1月间又筹集了17亿美元，在2022年12月再筹集了7亿美元。不过，在这两轮的融资行动中，该公司没有透露它的估值。

自疫情暴发以来，Lineage一直利用全球对冷藏仓储的强劲需求扩张业务，同时采取积极的收购策略，在北美、欧洲和亚太地区建立了由480多个配送中心组成的网络，冷藏总容量将近30亿立方英尺，全球名列第一。

根据Lineage招股说明书，该公司全球客户超过1万3000户，大多数都是食品公司，其中包括一些血浆销售公司和宠物食品公司。

值得投资者留意的是，招股说明书的数字显示，它在最近这段日子都是在蒙受亏损，尽管亏损有缩窄的迹象。例如截至今年3月底的季度，该公司的预计亏损为440万美元，而去年同期亏损则是5亿3660万美元。

不仅如此，Lineage有总额达93亿美元的债务。它在招股说明书中承认，这是一个“巨大”的数字。单单是在今年剩余时间至2025年要偿还的债务总额就达到37亿美元。Lineage称，它将通过融资活动或业务赚取的现金支付。