亚马逊业绩疲弱股价挫 股神巴菲特抛美国银行股

每周聚焦两只美股，帮助投资者掌握最新个股动向与市场信息。

亚马逊（Amazon.com Inc）（代码：AMZN）

52周最高：201.20美元

52周最低：118.35美元

最后闭市价：167.90美元（-8.78%）

电子商务巨头亚马逊星期四（8月1日）盘后公布的季度营业额不仅低于市场分析师的预期，还对当前季度的业绩做出令人失望的预测，导致公司股价在盘后交易中下跌6%。

根据亚马逊截至今年6月底的第二季业绩报告，集团营业额为1479亿8000万美元。投资者尤为关注亚马逊网络服务和广告收入，其中亚马逊网络服务收入为263亿美元，广告收入为128亿美元，亚马逊的每股盈利为1.26美元。

分析公司LSEG之前收集的市场分析师平均预测为：营业额1485亿6000万美元，每股盈利1.03美元。根据StreetAccount分析师的预测，亚马逊网络服务收入260亿美元，广告收入130亿美元。与这些预测相比，亚马逊的表现虽然不出色，但也不是很差。

投资者更关注的是，亚马逊对当前季度的业绩预测。亚马逊高管们认为，本季度的营业额将介于1540亿美元至1585亿美元，同比增长8%至11%。这个预测的中位值是1562亿5000万美元，低于分析师平均预期的1582亿4000万美元。

另外，亚马逊高管们预计，集团第三季营运盈利将介于115亿美元至150亿美元。虽然这个数字高于去年同期的112亿美元，但仍低于StreetAccount分析师预测的153亿美元。

同时，美国供应管理协会（ISM）发布的制造业活动数据显示，7月份的指数跌至八个月以来的最低点，反映经济已经开始萎缩。美联储在结束为期两天的会议后，决定维持美国利率不变，投资者因此担心美联储在降息时机上可能已经落后。这些因素共同影响亚马逊股价的走势。

亚马逊核心零售业务增长缓慢也是事实。电子商务行业竞争加剧，尤其是来自跨境电商平台Temu和快时尚电商平台希音（Shein）的竞争，将中国商家的廉价商品直接带到美国消费者面前。

基于此，亚马逊在线商店零售部门的销售额同比仅增长5%。幸运的是，第三方卖家服务的收入（包括佣金、履行费和运费）在第二季度总体增长12%。

亚马逊发布业绩后，财务主管奥尔萨夫斯基（Brian Olsavsky）向媒体承认：“与我们的内部预期数字相比，我们在北美的收入增长确实有点落后。”

他指出，收入下降的主要原因是消费者选择购买更便宜的产品，导致平均售价下降。

伯克希尔哈撒韦公司目前仍然持有美国银行的将近9亿6200万股股票。如果按隔夜收盘价计算，这笔股票价值约395亿美元。（路透社）

美国银行（Bank of America Corporation）（代码：BAC）

52周最高：44.44美元

52周最低：24.96美元

最后闭市价：37.58美元（-4.86％）

股神巴菲特（Warren Buffett）掌管的伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）在7月25日至29日的三个交易日，再次出售美国银行股票。这是该公司在今年7月里，第三次披露出售美国银行股票的信息。经过这三次抛售，伯克希尔哈撒韦公司在美国银行的投资已减少超过30亿美元。

根据7月29日提交给美国证券交易委员会（SEC）的监管文件，伯克希尔哈撒韦公司自2011年开始投资美国银行，并一直是该银行的最大股东之一。

这次的监管文件显示，伯克希尔哈撒韦公司在7月25日至29日期间，共出售价值7亿6700万美元的美国银行股票，售价介于每股41.1957美元至42.0101美元。

7月22日至24日，伯克希尔哈撒韦公司以平均42.46美元卖出1890万股，套现8亿零250万美元。再加上7月17日至19日的抛售行动，在这六个交易日内，伯克希尔总共出售5280万股美国银行股票，总值23亿美元。

经过这三次卖股行动，伯克希尔哈撒韦公司在美国银行的股权总共减少6.9%。

尽管如此，伯克希尔哈撒韦公司目前仍持有约9亿6200万股美国银行股票。按当前收盘价计算，这些股票的总价值约为395亿美元。

不过，巴菲特这次的卖股行动在许多市场人士看来，似乎在某种程度上否定美国银行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉（Brian Moynihan）的管理能力。

但在Tipranks的16名分析师中，仍有10名给予美国银行股“买进”评级，五名给予“持守”评级，只有一名给出“卖出”评级。他们为美国银行股定下的一年期限平均目标价是45.28美元。