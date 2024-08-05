财经人语：美国经济还能软着陆吗？三只熊会赶走“金发姑娘”？

在今年的大部分时间，美国华尔街股市投资者都觉得美国经济应该能够软着陆，或将出现恰到好处、所谓不温不火的“金发姑娘”（Goldilocks）状态，所以股市连续多个月屡创新高、势头强劲。

但是，8月初开始发布一系列疲软的美国经济数据后，投资者已不是担心通货膨涨了。现在，他们反而担心经济可能衰退。

美国劳工部8月2日发布7月份就业报告，非农工的岗位在上个月只增加11万4000个，比路透社收集到的经济师平均预测的17万5000个少了不少，也远不及经济师认为能够跟上人口增长所需的至少20万个工作岗位。

美国失业率跃升至4.3％，接近三年高点。

美国供应管理协会（ISM）在8月1日发布的制造业活动数据，也显示7月份的指数已跌至八个月以来的最低点，明显反映美国经济已经开始萎缩。

再加上美联储在7月30日和31日结束为期两天的会议后，决定维持美国利率不变，投资者把这些资讯综合在一起之后，不由得开始担心，美联储在降息时间的拿捏方面，已经落后市场现况了。

由于美联储暗示如果通胀降温，可能会在9月实施宽松政策，国债价格也开始飙升，导致收益率大幅下跌，尤其是短期国债收益率更是如此。

现在，不少市场分析师认为，不论美联储在接下来的几个月里是否减息，“金发姑娘”已走远了。投资者的这种想法与情绪，也明显反映在美市过去一个星期的走势。

美联储被指犯“政策错误” 降息拖太久

一向被比喻为华尔街“恐惧指标”的芝加哥期权交易所波动率指数（简称：VIX），上星期五（8月2日）的交易中飙升至29.66点，是2023年3月以来的最高水平。

华尔街股市也遭受重创。上星期五道琼斯指数收跌约600点，跌幅为1.5％，连续两日跌幅达5.4％。标准与普尔500指数在8月的首两个交易日下跌超过3％，而以科技股为主的纳斯达克综合指数在这两个交易日里下跌4.7％。纳斯达克综合指数在星期五收盘时，已经比近期市场峰值至少跌了10％。换言之，它已正式进入调整区域了。

过去两个交易日很明显的告诉我们，与以往不同的是，经济的坏消息已不再被视为对股市有利了。

今年首七个月里，疲弱的经济数据凸显了美联储降息的可能性，从而推动股市上涨。现在，疲软的数据引发了人们对经济衰退的担忧，并指责美联储拖太久才降息，是犯了“政策错误”。

就连乐观的高盛（Goldman Sachs Group）虽然仍说发布的数据看起来“不错”，美联储有降息25个基点的空间，即使失业率大幅上升，也不必担心经济衰退等，不过，他们的经济师也还是将美国明年经济衰退的可能性从原本的15％上调至25％。

美国经济可能衰退担忧 扩大至其他区域股市

美国经济可能衰退的担忧，也扩大到其他区域股市。整个亚太市场星期一（5日）也继续上星期的抛售情况，例如日本股市星期一就正式确认进入熊市；日经225指数和东证指数更是下跌超过12％。

就现在的情况看来，三只熊是真的要赶走“金发姑娘”了吗？不排除这个可能性。

毕竟，市场很大程度上是依靠信心来维持和推动。无论如何，投资者仍然应该为动荡的股市做好布局的准备。别忘了，美国还有11月的总统选举。这个不确定性因素也会影响股市走势和市场情绪。