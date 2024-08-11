同为AI概念股 Lumen Technologies和Super Micro Computer一起一跌

每周聚焦两只美股，帮助投资者掌握最新个股动向与市场信息。

Lumen Technologies Inc（代码：LUMN）

52周最高：7.83美元

52周最低：0.78美元

最后闭市价：5.57美元（ +3.53％）

最近乘着人工智能（AI）热潮突然冒起的Lumen Technologies，是一家通信、网络服务与安全、云端解决方案公司，一年前还是一家面临大笔债务、前景黯淡的公司。

凭借本月开始的涨势，公司股价今年到目前为止的涨幅近200％，上个星期五（8月9日）闭市报5.57美元。今年6月，它一度还仅是0.99美元的股票。

上个星期，Lumen Technologies宣布争取到了总值达50亿美元（约66亿新元）的AI相关新业务，同时也正在就另外70亿美元的业务进行磋商。因为这些协议会为集团带进大量的预收现金，该公司在上个星期二（6日）预计，今年的自由现金流至少有10亿美元至12亿美元，比该集团之前预测的自由现金流在1亿美元至3亿美元还要多出几倍。

首席财务官斯坦斯伯里（Chris Stansbury）说：“收入增长需要更长时间才能落实，但是现在进来的现金，能够为我们的转型提供资金，让我们能够偿还债务并开始改善整个债务结构。”

Lumen Technologies原名是CenturyLink。它以往主要经营语音和以太网等传统电信业务。这个行业长期面临压力，即使该公司扩大业务领域、逐步改变跑道，它的股价仍比2007年的历史高点，即将近50美元，少了整整85％。

不少分析师认为，Lumen Technologies最近股价上涨部分原因，是交易员空头回补造成的。

Lumen Technologies长期走低，已成为许多交易员看跌、卖空的股票。但是在上个星期三（7日）和星期四（8日），股价扭转长期向下的走势，让交易员迅速平仓，促使该股涨势更猛。

虽然Lumen Technologies的AI业务有利可图，但是一些分析师认为，Lumen Technologies仍面对许多挑战。除了传统电信业务疲弱之外，它的190亿美元总债务是投资者不可忽视的。

Super Micro Computer Inc（代码：SMCI）

52周最高：1229.00美元

52周最低：226.59美元

最后闭市价：508.76美元（ -0.23％）

Super Micro Computer今年曾乘着AI热潮，股价在上半年飙升190％，成为市值超过100亿美元的半导体股当中，表现最好的公司，股价表现甚至还比晶片巨头英伟达还好。但是该股在上个星期二暴跌13％。原因是Super Micro Computer当天公布的季度盈利未达分析师预期。

除了发布季度业绩之外，Super Micro Computer还宣布进行分股计划。该股票将会在10月1日开始分拆后的交易。

根据Super Micro Computer截至今年6月底的第四季度业绩报告，该集团的营业额是53亿1000万美元。集团的净利则是3亿5270万美元，即每股净利5.51美元，比去年同期的1亿9350万美元，即每股净利3.43美元好。剔除特殊项目后，集团调整后的每股盈利是6.25美元。

虽然业绩表现同比有进步，但是与分析公司LSEG之前收集到的分析师预测相比，就显得逊色。分析师的预测营业额是53亿美元，每股盈利8.07美元。

另外，尽管Super Micro Computer指出集团“继续有创纪录的新AI基础设施需求”，但从Super Micro Computer的业绩可以看到，该集团的毛利率已经从去年同期的17％，以及第三季度的15.5％下降至11.2％，反映它销售的每种产品的利润都在减少。

对于当前的第一季，Super Micro Computer高管们预计，营业额应会在60亿美元至70亿美元之间，比华尔街分析师预期的54亿6000万美元高；预计的每股盈利是5.59美元至8.27美元，中位值是7.48美元，比市场分析师普遍预期的7.58美元低。换言之，市场竞争之激烈，已经吃进原本的盈利了。

虽说股价下跌，但是Super Micro Computer开年至今已上涨超过78％。在Tipranks的11名分析师中，仍有五名给予该股“买进”评级，五名给予“持守”评级，只有一名给了“卖出”评级。他们定下的一年期限平均目标价是978.50美元。