美国衰退恐惧言过其实 盈利向好股市机遇扩大

8月初环球股市的剧烈震荡是由多个技术性因素叠加，在短时间内引发的极端连锁反应，尤其是日元急涨引发大规模日元套利交易平仓和相关的去杠杆活动。

同一时期投资者调整短期战略性仓位，从技术上超买的美股“科技七雄”和环球人工智能概念股获利套现，轮动到估值落后的小型股，加剧了市场的波动幅度。观乎这轮波动并非由宏观基本面恶化引发系统性危机导致，而且市场在短时间内迅速回稳，可被视为股市上升行情中的短期技术性调整，并不代表牛市趋势逆转。

从基本因素分析，美国经济增长速度放缓但未见衰退迹象。市场上的“衰退交易”对美国经济衰退担忧属过度反应。虽然7月美国就业增长低于市场预期，但裁员率仍处于历史低水平，失业救济金申领人数未见明显上升，工资增长超过通胀，给消费者提供更多可支配收入。供应管理协会（ISM）的服务业采购经理指数（PMI）在7月大幅回升至51.4，优于市场预期，显示美国服务业活动反弹。此外，美国企业总裁信心指数维持在高位，标普500指数公司的第二季盈利报告带来78％的正面惊喜，企业利润率更创下了历史新高，众多宏观指标与企业数据显示美国经济仍然朝向软着陆发展。

美国经济展望可从上市公司业绩初见端倪，标普500公司第二季盈利增长10.8%，是2021年第四季以来最大的盈利增幅。若撇除“科技七雄”，其他493家标普500公司的第二季盈利按年增长6%，实现过去两年以来的最快增速。今年标普500公司市场共识预测盈利增长11%，2025年预测盈利增长将加速至14%，可见“衰退交易”与企业盈利基本面脱节。

我们维持对环球股市偏高比重配置，并保持超配美国、英国、日本、印度和韩国股票的观点。随着环球股市盈利增长加速，投资者应扩大股票配置的区域和板块，以增加组合多元化和韧性，减低对个别市场和板块的集中度。同时投资者可考虑通过配置对冲基金进一步加强组合多元化和抗跌力，多元策略对冲基金与股债资产表现的相关度较低，在全球不确定性上升的投资环境中能有效分散组合风险。

“衰退交易”导致美国债息急跌，市场预计今年美联储将降息超过一个百分点，到2025年底前再降息1.25个百分点；我们则预测美联储今年和明年将分别降息三次，每次25基点，两年降息六次合共1.5个百分点。我们认为，市场预测夸大了美国衰退风险和降息空间，美国债券收益率下降速度过快，现时市场预期未来两年美国通胀率平均在2.0％以下，实在过度乐观。因此，我们对美国、英国和加拿大政府债券的超配评级调整至中性，并将政府债券的存续期从中长期缩短至中期。由于环球投资级企业债券的信用利差仍具相当吸引力，我们保持对环球和亚洲高评级企业债券的偏高配置。

日本央行鸽派言论 有助稳定日元日股

经历8月初市场的巨大震荡，日本央行迅速安抚市场，令日元套息交易平仓潮所引起的去杠杆过程没有进一步加剧。针对日元大幅升值，日本央行重申将维持当前政策利率水平和宽松货币政策不变，在市场不稳定时央行不会加息。其后，市场纷纷下调日本央行在今年内再加息的可能性。鉴于日本央行政策立场转向审慎，我们预测日本央行下一次加息只会在明年进行。

我们估算与7月初相比，日元净空头头寸已大幅减少70%以上，是自2020年3月以来缩减规模最急速纪录，投机性造空日元头寸大减，意味日元进一步轧空上行的潜力受到限制。尽管日元套利交易平仓仍有可能在短期内带来市场波动，但日本央行重申致力维持宽松货币政策和低利率环境，有利稳定日元汇率和支持日股前景。即使日本央行的政策利率到明年底逐步上调至我们预测的0.75%，实际利率仍将为负，日本的货币政策相对其他发达经济体仍然非常宽松。

日本工资增长动力正在加速，在春都春季工资谈判后，平均工资上涨5.2%，为30多年来的最高水平，6月日本实际薪酬是两年多以来首次重拾正增长，显示日本经济从过去长期通缩稳步过渡至新的经济扩张周期。我们维持对日本股市偏高配置观点，日股的12个月预测本益比从上月的17倍急速回调到15倍，目前估值相对2024年预测盈利增长17.6%显得相当吸引。公司治理改革是过去两年日本股市被市场重估评级的关键驱动力，结构性改革的利好因素将持续下去。预料美元兑日元到今年底将稳定在148水平，我们保持对日元中性观点。

（作者范卓云是汇丰环球私人银行及财富管理亚洲区首席投资总监）