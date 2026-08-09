1998年卖座科幻电影《世界末日》（Armageddon）中有一幕，一位俄罗斯航天员在修理故障的航天飞机时抱怨道：“零件、美国零件、俄罗斯零件，全都是台湾制造！”接着他拿起板手敲了几下设备，结果机器竟然恢复运作（当然，这只是电影）。

虽然如今提到太空设备零件，台湾未必是第一个浮现在脑海中的地方，但在半导体产业，台湾绝对是全球焦点。全球超过90%的高阶半导体晶片，特别是7奈米及以下多数由台湾生产。我们近期推出台湾股市战术性投资主题，看好其在半导体产业中的重要地位。若要了解台湾为何能建立如此深厚的竞争优势，就要回头看看这个领先地位是如何一步步打造出来的。

上世纪60到70年代的“台湾经济奇迹”，让台湾从以农业为主的经济体转型为工业化社会。纺织、电子与制造业的快速发展，推动中产阶级崛起。真正的转折点出现在80年代，当时政府大力推动策略性研发，为后来的科技革命播下种子。

凭借既有制造基础，台湾开创了纯晶圆代工模式，专注于生产其他公司设计的晶片。这种模式催生了新一代的无晶圆厂晶片设计公司，这类企业负责晶片研发、设计与营销，但将制造工作委托给第三方晶圆代工厂。

随着无晶圆厂企业快速成长，产业逐渐形成强劲的正向循环。台湾晶圆代工厂获得更多客户与更大的生产规模，进而享有规模经济优势，提升良率、降低成本。更好的生产效率又吸引更多客户加入，同时持续的研发投入与资本支出进一步巩固竞争力。

如何维持领先地位

在此基础上，台湾北部的新竹科学园区逐步发展出全球难以取代的半导体生态系。如今，这个生态系涵盖上游供应商、设备服务人员、封装测试业者、零件供应商，以及高度集中的专业人才。

这些高度整合的供应链网络，使台湾晶圆代工厂与国际客户形成相互依赖的合作关系，难以轻易被取代。多年来与台湾晶圆代工业者合作的无晶圆厂设计公司与智能手机制造商，若要转换供应商，就得付出极高的转换成本，这进一步巩固台湾在全球半导体市场的领导地位。

展望未来，台湾庞大的半导体产能将成为全球AI人工智能发展的重要受益者。随着企业与政府持续导入AI技术，我们预期AI基础建设投资将维持强劲成长。

我们预估，2025年至2030年全球AI资本支出的年均复合成长率达32%，最直接获益的应属半导体产业，尤其是高阶制程晶片制造商。

台湾股市以科技业为主，科技股约占大盘权重88%，其中又以半导体相关企业为核心。过去几年台湾股市表现亮眼，但近期受到全球股市面临新股供给增加，以及市场担忧AI投资过热等因素影响，自高点略有回调。然而，我们认为第二季财报有望再次印证企业获利持续成长的故事。

此外，若霍尔木兹海峡航运风险逐步缓解，也有利于进口能源的台湾。据彭博社预估，台湾整体上市公司2026年与2027年企业总盈利预估将分别成长51%与28%。

AI泡沫指标“上调至”更好

台湾股市未来12个月预估本益比约为21倍，虽接近历史水平，但若不考虑其他风险因素，在企业获利持续成长的支撑下，仍属合理水准。

台湾股市的高评价，难免引发市场对科技股是否过热的疑虑。

渣打全球首席投资办公室的“AI泡沫指标”近期已由“好（Good）”上调至“更好（Better）”的风险报酬评估。主要原因包括供应链调查结果优于预期，以及大型科技企业持续扩大AI投资，同时AI商业化进展也出现改善迹象。

因此，我们目前不认为AI市场存在泡沫。相反，我们认为投资人或可评估持续参与AI长线成长趋势，台湾股市正是目前相对具吸引力的投资目标之一。

当然，风险仍然存在。例如高阶制程开发过程若出现技术瓶颈，可能影响获利能力；若全球经济放缓导致AI资本支出急剧降温，也可能削弱半导体业的短期成长动能。此外，全球半导体供应链结构复杂，也持续面临地缘政治与贸易摩擦所带来的风险。

然而，这些长期存在的风险并未改变一项核心事实：台湾的半导体护城河极难复制，且已成为全球AI发展不可或缺的一环。对希望参与全球AI与科技成长趋势的投资人而言，台湾仍具吸引力。

（作者是渣打银行财富方案CIO办公室高级投资策略师叶福恒）