专注投资人工智能（AI）领域的美国对冲基金Situational Awareness近期蒙受重大损失后，有消息指，基金向半导体初创公司Source Foundry投资了4亿美元（约5亿1120万新元）。

根据彭博社报道，Situational Awareness此前已向Source Foundry投入1亿美元，加上这笔新资金，投资总额达到5亿美元。针对这项消息，两家公司的代表都没回应置评请求。

Situational Awareness由前OpenAI研究员奥森伯纳（Leopold Aschenbrenner）创办，主要聚焦AI基础设施领域。

今年7月底，基金因AI股大跌险些崩盘，引发多家银行要求基金追加抵押品。随后奥森伯纳与美国亿万富豪肯·格里芬（Ken Griffin）主掌的对冲基金Citadel达成协议，以10%折扣价出售部分公开市场持仓。

彭博社此前也报道，Source Foundry获得红杉资本（Sequoia Capital）支持。红杉资本在回应置评请求时，并没有确认Situational Awareness的投资，但表明Source Foundry正试图改变晶片制造业，以满足AI行业需求。

红杉资本一名合伙人透露，Source Foundry的愿景是基于不同的物理原理，开发更简单、成本更低且制造速度更快的晶片，使晶片制造以行业所需的速度实现规模化。