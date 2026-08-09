在经历投资者大幅抛售并清除杠杆股票头寸，以及监管机构加强监管措施后，韩国股市正逐渐摆脱极端波动的局面。

彭博社报道，衡量韩国股市波动率的指数在上个星期回落至两个月低点，市场趋于稳定是因为强制平仓，有助减少未偿还的融资债务。与此同时，韩国监管机构收紧对单一股票杠杆交易所交易基金（ETF）的投资监管后，三星电子和SK海力士相关产品的交易量和资产规模收缩。

上述变化表明，此前由杠杆驱动、进一步放大韩国股市剧烈波动的部分投机行为已经被清除。摩根士丹利预计，去杠杆进程已完成一半以上。

韩国综合股价指数（KOSPI）近几个月多次触发熔断机制，指数也从6月份的高点一度回落近40%。

上个月，KOSPI在近一半交易日的涨跌幅至少达到5%，大盘在7月31日大涨18%，创下历来最大单日涨幅。今年以来，全球基金累计抛售超过1000亿美元（约1278亿新元）的韩国股票，新兴市场基金对韩国股市的配置降至低配水平。

为避免股市上演过山车式行情，韩国监管部门宣布从7月31日起，将个股杠杆ETF交易的最低保证金从1000万韩元提高至3000万韩元（约2万7000新元）。

根据韩国金融投资协会数据，用于融资购买股票的未偿保证金贷款余额，截至星期二（8月4日）已降至27.4万亿韩元。

Arkevium Capital首席投资官马克桑斯·维索（Maxence Visseau）指出，这看起来像市场正从散户投资者主导过渡到由国外机构投资者主导。

但他认为，仅有几个交易日恢复平稳远远不够，海外投资组合经理需看到市场价格发现机制已恢复正常的证据。

经过一轮抛售后，韩国股市部分估值已处于低位，KOSPI目前的估值仅相当于未来12个月预期盈利的5.1倍，创历史新低。即便如此，仍未能吸引资金管理者大举回流。

尽管股市波动率下降，但目前仍处于高位，投资者需要权衡历史低位的估值、强劲的盈利前景以及市场可能再出现剧烈波动的风险。

总部位于新加坡的Aberdeen Asian Income Fund高级投资总监兼基金经理艾萨克·唐（Isaac Thong，译音）说：“我们的态度趋于乐观，但还没完全放心，因为波动率依然很高。如果潜在预期回报足够高，足以抵消波动风险，形势会变得更加积极，我们正朝着这一水平迈进。”

高盛（Goldman Sachs）此前预计，KOSPI未来12个月将达12000点，意味着较当前水平约有90%的上涨空间。