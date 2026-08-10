星期一（8月10日）重点：

盘前交易重点：

台积电（TSMC）今天公布今年7月的营业额，总计4675亿8000万新台币（约146亿2000万美元），比6月份增加5.6%，也比2025年7月份增长44.7%。今年1月至7月为止，台积电累计营业额达到2.872万亿新台币（约898亿1000万美元），比2025年同期增长37%。台积电股价在今晚盘前微退0.07%，截稿时报419.62美元。

Plug Power将在今晚盘后公布第二季度财报，股价在今晚盘前上涨5.05%，截稿时报2.29美元。华尔街分析师普遍预计，Plug Power每股亏损0.08美元，营业额应该有1亿6900万美元。根据截至8月14日的期权来看，目前期权交易员平均预计，在财报公布后Plug Power的股价将出现15.14%的波动，涨跌均有可能。

太空概念股在今晚盘前普遍走高。在截稿时，Rocket Lab和Ondas Holdings股价上涨3%左右；Momentus、BlackSky Technology、Sidus Space、Planet Labs和Intuitive Machines股价涨幅则超过2%。

下文我们来看看太空探索公司SpaceX首批局内人股票“解禁”后股价的走势。今晚盘前SpaceX股起1.99%，截稿时报135.76美元。

盘前活跃股按序：Plug Power、英特尔（Intel）、Super Micro Computer、英伟达（Nvidia）和Hertz Global Holdings。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

SpaceX未来的估值，需要市场同时衡量Starlink、火箭发射业务、政府合同、马斯克所带来的品牌与战略溢价，以及商业太空产业长期发展的巨大想象空间。（法新社）

SpaceX

（纳斯达克证券交易所代码：SPCX）

太空探索公司SpaceX的首批局内人股票上星期四开始解禁。首批被释放的SpaceX局内人股票约有9亿1150万股，估值约1000亿美元。但是在这批股票释放后，尽管可流通的SpaceX股票数量增加了一倍，SpaceX股价竟然在上星期四不跌反涨超过6%，然后在上星期五更是进一步攀高将近16%。

首批被“解禁”的SpaceX股票原本被视为会造成一场“SpaceX股票抛售风暴”的催化剂，没想到却让SpaceX在上星期五有了上市以来表现最强劲的交易日之一。之前，市场普遍担心大量局内人和早期投资者都会在“解禁”之后套利，给SpaceX股价带来沉重压力。

这场反常行情似乎也在传递一个信息，那就是市场对“解禁必然引发抛售”的判断已经变得有点“过时”。过去市场普遍认为，SpaceX上市初期的股价很大程度上是受到“稀缺性”支撑。在首次“解禁”后，可交易的股票数量大幅增加，股价自然会承压。

对此，一些分析师解释，SpaceX上市初期公开流通股比率极低。在首次公开募股时，真正进入公开市场交易的SpaceX股份其实不到公司总股本的5%。而且，在解禁前，SpaceX的股价已经跌破每股135美元的IPO发行价，局内人的套利欲望减低很多。

另外，有分析师在社交平台说，这些局内人现在能卖，但不代表一定会卖；就算要卖，也不一定在同一天大量进入市场，毕竟不同股东的行为和动机并不相同。市场也不能排除有股东可能选择继续持有，因为他们认为SpaceX长期价值仍然被低估，或者不愿意在首次解禁后立即抛售，向市场释放负面信号。

此外，限售期届满的时间，其实早已公开。当所有人都知道同一件事情，并提前为它做好准备时，这个信息可能已经被充分反映在股价中。

尽管如此，投资者也不应因为SpaceX解禁后上涨，就得出“供应压力已经结束”的结论。这次解禁更像是一场测试的开始，而不是结束。

SpaceX必须逐渐从上市初期的“稀缺性定价”，走向真正的市场价格。如果随着更多限售股陆续解禁，SpaceX成交量仍能保持活跃，甚至继续上涨，那将说明市场存在足够强劲的真实需求。反过来，如果随着更多股份进入市场，股价再次走弱，那么上星期五的16%上涨就可能更像是短期“逼空”或仓位调整。

SpaceX局内人第二批股票的解禁日是8月20日。到时将有3亿1900万股股票获准公开交易。这部分股份约占公司已发行股票数量2.4%，使公司的总流通股比率升至约14.2%。

SpaceX未来的估值，需要市场同时衡量Starlink、火箭发射业务、政府合同、马斯克（Elon Musk）所带来的品牌与战略溢价，以及商业太空产业长期发展的巨大想象空间。

另一个值得关注的，是SpaceX在8月4日正式宣布将Starlink Mobile转型为成熟、独立的移动运营商网络的计划。公司目标是在2027年底前落实计划，到时会与AT&T、Verizon和T-Mobile等主要电信巨头展开直接竞争。