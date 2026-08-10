英特尔（Intel）计划发行总值150亿美元（约192亿新元）的普通股，利用人工智能（AI）数据中心需求激增带来的市场热度，为业务转型筹集资金。

彭博社报道，英特尔星期一（8月10日）在声明中说，发行所得资金将用于一般企业用途。公司指出，实体人工智能（physical AI）、专用晶片、先进封装以及外部晶圆代工等新兴领域，都为公司带来重要的增长机会。

公司说，这次发行将进一步支持英特尔把握未来的增长机会，同时维持稳健的资产负债表，并继续维持投资级信用评级。

英特尔股价今年来已攀升近160%。公司正努力扭转业务表现，而AI数据中心需求增加，也带动中央处理器（CPU）销售增长。

英特尔上季数据中心业务销售额大涨59%，增速超过公司整体营收的两倍。不过，尽管英特尔正在AI领域拓展业务，但公司目前仍未成为AI专用晶片的主要供应商，同时也在努力为旗下晶圆厂争取更多重要外部客户。

英特尔此次大规模发行股票，正值投资者重新看好公司业务前景之际。随着AI基础设施建设持续升温，市场对数据中心晶片的需求不断增加，这为英特尔的业务转型提供了新的增长机会。