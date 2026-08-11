日元跌势加重，回吐半数美国和日本历史性联手干预激发的涨幅。

日元兑美元星期一（8月10日）下挫多达1%，美元兑日元触及159.35。颓势抹去日元近期因干预走出的一半行情，对仍在密切关注官方后续支持的交易员而言，这是一个重要的心理关口。

截至新加坡时间星期二（11日）早上9时30分， 新元 兑日元触及124.31。此前，7月底曾触及122.71。

据彭博社报道，道富策略师费里奇（Lee Ferridge）说：“如果没有新干预措施，它就会继续走低，貌似市场对没有看到更多的干预感到失望。”

日元兑美元跌至近40年来低点164附近后，日本和美国在本月初左右启动1998年以来的首次联合买入日元行动。此次干预一度推动日元走强至155附近，但涨势随后开始减退。

走势的逆转凸显了在日元贬值背后的驱动因素基本保持不变的情况下，干预措施在改变整体走势方面的局限性。尽管东京和华盛顿都警告称，若有必要准备再次采取行动，但与美国之间巨大的利差、对日本财政前景的担忧，以及地缘政治的不确定性仍然对日元构成压力。

高盛集团策略师在一份报告中指出：“我们认为，市场对此次干预相对平淡的回应反映了货币疲软的根本原因。

“除非全球形势发生变化或出现意外政策，否则贬值压力将随着时间的推移再次出现。”

星期二是日本公共假期，交易员担心减弱的流动性可能为新一轮干预创造条件。尽管如此，近期的干预似乎难以改变日元的疲态，因其面临诸多重大不利因素，例如，市场担心日本可能增加财政支出。

美国银行外汇策略师科恩（Alex Cohen）认为，日元走强要么得有“更强有力”的干预措施，要么需要日本央行发出会在9月加息的信号。

交易员给出的9月加息定价约在63%，而10月上调利率的概率几乎已被完全消化。