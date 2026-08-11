在投资者看好台湾半导体产业之际，投资台湾股市的交易所交易基金（ETF）上周录得创纪录资金流入。

台湾上周在新兴市场策略中吸金最多，总计5亿3830万美元（约6亿8900万新元）。其中，规模32亿美元的富兰克林邓普顿旗下Franklin FTSE Taiwan单周吸金逾3亿4700万美元，创该基金2017年成立以来最大单周资金流入。

过去数周，对人工智能（AI）的乐观情绪也推动韩国股市上涨，凸显交易员对今年全球最热门的投资主题兴趣日增。

Strategas Securities首席ETF策略师索恩（Todd Sohn）接受彭博社访问时说，“说到底，台湾市场就是看台积电。”

“韩国基本上是两只股票的市场，台湾则是一只。自7月市场回调以来，任何与半导体相关的资产都获得了相当不错的资金配置。”

规模为1250亿美元的Vanguard FTSE Emerging Markets ETF（简称VWO）上周也录得强劲资金流入，总计4亿2000万美元。该基金最大持仓是台积电，凸显投资者对这家晶片制造商的旺盛需求。VWO没配置任何韩国股票。

其他方面，彭博汇总数据显示，截至8月7日当周，在美国上市、投资于多个发展中国家以及特定国家的新兴市场股票和债券ETF资金流入总额为18亿1000万美元，前一周资金流入为45亿美元。今年迄今，资金流入总计535亿美元。

分市场看，台湾资金流入最多，达5亿3830万美元，主要由富兰克林邓普顿旗下Franklin FTSE Taiwan带动。

中国大陆和香港录得3亿7870万美元资金流入，吸金规模在新兴市场中排名第三，并随新兴市场整体连续第四周录得流入。