英伟达（Nvidia）星期一（8月10日）宣布，与六家华尔街金融巨头合作，计划为人工智能（AI）基础设施筹集5000亿美元（约6400亿新元）融资，为英伟达客户提供大规模资金支持。

这个庞大的融资计划，加剧了市场对AI投资泡沫的忧虑。英伟达股价星期一闭市时下跌2.9%，并拖累半导体和AI基础设施股普遍走低。

参与合作的金融机构包括阿波罗全球管理（Apollo Global Management）、黑石（Blackstone）、贝莱德（BlackRock）、布鲁克菲尔德资产管理（Brookfield Asset Management）、高盛（Goldman Sachs）和KKR。

这些机构星期一发表声明说，将建立大规模资金池，以具吸引力的利率为英伟达客户提供资金。英伟达总裁黄仁勋接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）访问时说，他只接洽这六家机构，没一家拒绝参与。

不过，这项规模庞大的融资计划目前尚未公布具体时间和融资结构。有消息人士透露，计划将以债务融资为主，并以运算能力作为抵押。相关债务可通过私人配售，以及特殊目的实体发行债券等方式筹集。

消息公布后，投资者担心英伟达近来与AI企业之间的大型投资和融资安排可能具有“循环”性质，即融资支持客户购买计算资源，从而进一步推高AI需求和相关资产估值。

AI相关硬件股星期一普遍下挫。其中，费城半导体指数跌近3%，30只成份股全数下跌。

根据计划，这些特殊目的实体一次可发行数百亿美元债务，并把取得的运算能力租给英伟达客户。首批相关交易预计最快在未来数月推出。

黄仁勋说，这些融资平台将协助客户大规模取得稀缺的运算资源，并建设推动各行业发展的“AI工厂”。有关资金将全部来自第三方资本。

黄仁勋也说，英伟达把运算能力视为“可投资的基础设施资产”，公司可能为个别项目提供最高相当于项目规模25%的融资支持。