星期二（8月11日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期二（8月11日）走高。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升16.00点或0.21％，报7769.00点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货起135.40点或0.46％，报29757.20点；重量级的道琼斯指数期货也升高27.90点，报54003.50点。

受到英特尔（Intel）及其他晶片制造商股价下跌拖累，再加上市场投资者对霍尔木兹海峡重新开放信心减弱，美市主要股指在隔夜（星期一）收盘时全面走低。

美国总统特朗普现在要求伊朗就美国在战争、袭击和抗议活动中导致的人员伤亡进行赔偿。投资者对中东危机能否得到解决也持悲观态度，导致美国原油价格在隔夜飙升约5%，收于每桶82.13美元。

英特尔股价走低也对市场构成拖累。该晶片制造商隔夜宣布，集团计划通过出售股票筹集至少150亿美元资金，导致股价下跌超过4%。

标准与普尔500指数隔夜小幅下跌4.53点，闭市报7753.11点。道琼斯指数跌了60.96点，闭市报53975.98点。纳斯达克100指数也退低0.34％或100.50点，以29621.80点收市。

美国股市隔夜的交易相对淡静，交易所的总成交量是181亿2000万股，比过去20天的198亿4000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

有消息人士透露，人工智能独角兽Anthropic已与云算力提供商Riot Platforms，达成一项价值高达91亿美元协议。Riot Platforms是在隔夜披露，公司已经争取到一项为期20年的协议，从它位于得克萨斯州罗克代尔的园区供应191兆瓦的电力容量。不过Riot Platforms本身并没有透露这个电力资源买家是谁。Riot Platforms股价今晚盘前飙高19.59%，截稿时报23.20美元。

在经历早盘起伏不定的走势后，SpaceX股价在隔夜收盘时上涨4.2%，闭市报138.74美元。这也是该股自7月16日以来，首次回升到135美元的上市发行价之上。自6月首次公开募股（IPO）以来，该股走势一直面对剧烈波动，目前该股股价已比它在8月3日的104.83美元最低收盘价高约25%。SpaceX股价在今晚盘前则走低，跌0.83%，截稿时报137.59美元。

据《首尔经济日报》报道，SK海力士（SK Hynix）计划将它在中国的NAND产能提高50%。SK海力士股价在今晚盘前上升1.48%，截稿时报137.29美元。

星期二下文我们来看看晶片巨头英伟达（Nvidia）如何搭建“计算融资平台”。今晚盘前该股起1.02%，截稿时报219.76美元。

盘前活跃股按序：英特尔、Plug Power、Super Micro Computer、英伟达和美光科技（Micron Technology）。截稿时，除英特尔股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

一些分析师认为，英伟达现在不只是在卖GPU，它更是在帮助客户解决“如何为GPU买单”的问题。（路透社）

英伟达（Nvidia）

（纳斯达克证券特斯拉交易所代码：NVDA）

晶片巨头英伟达要联手华尔街调动5000亿美元（约6401亿新元），全副武装投入人工智能（AI）的“资本之战”。

英伟达在隔夜宣布，与阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management）、黑石集团（Blackstone）、贝莱德（BlackRock）、Brookfield Asset Management、高盛（Goldman Sachs）及KKR等六大华尔街金融机构展开合作，建立AI计算基础设施的融资平台，目标是在未来几年调动超过5000亿美元的第三方资本，为AI数据中心和算力基础设施建设提供资金。

值得注意的是，这并不是英伟达本身发行5000亿美元的债券或股票筹资，而是通过金融机构把机构资本引入AI基础设施投资。换句话说，英伟达正在做的是把“算力”进一步金融化。

英伟达首席执行官黄仁勋说，这些融资平台将帮助客户以具有吸引力的融资成本获得大规模算力，并建设支撑AI时代各个行业和国家所需要的“AI工厂”。

一些分析师说，这项安排也反映出一个越来越明显的趋势，那就是AI基础设施所需要的资金规模，已经大到不能单靠科技巨头自己的现金流和传统银行贷款来承担了。

过去两年，微软（Microsoft）、Meta Platforms、亚马逊（Amazon）、Alphabet等科技巨头不断提高数据中心及AI基础设施的资本开支。随着AI模型训练和推理需求不断增加，市场对GPU、先进网络、储存、电力，以及数据中心的需求同步攀升，建设一个大型AI数据中心的成本也越来越高。

因此，华尔街正在寻找新的方式，把保险资金、私募信贷、基础设施基金，以及其他机构资本引入这个庞大的AI投资周期。英伟达这次合作的意义正是这里。对于金融机构而言，AI数据中心也正在从单纯的科技资产，逐渐变成一种可以投资、融资和产生长期现金流的基础设施资产。

其实这并不是华尔街第一次做这种押注。今年较早时，阿波罗全球管理公司和黑石集团已经与博通（Broadcom）合作，为博通的客户建立类似的融资平台，让包括Anthropic在内的AI公司能够获得资金购买计算能力。

尽管如此，市场对英伟达这项消息的第一反应，相当谨慎。英伟达的股价在隔夜下跌约2.86%，闭市报182.65美元。不少分析师在社交平台上说，市场始终还是关注同一个问题，那就是如此庞大的AI基础设施投资，最终能否产生足够的收入和现金流来支撑这些资本投入？

一些分析师甚至认为，英伟达现在不只卖GPU，它更是在帮助客户解决“如何为GPU买单”的问题。

就在英伟达联手华尔街为AI基础设施寻找资金之际，另一家晶片巨头英特尔也在隔夜宣布选择通过股票市场直接筹资。

英特尔原本宣布计划发行约150亿美元普通股，但是随后因为投资者需求强劲，所以把规模扩大至200亿美元，并以每股95美元定价，发行2亿1050万股。扣除相关费用后，英特尔预计可获得约197亿美元净资金。这项售股计划预计会在8月12日完成；承销商另获得30天选择权，可额外购买最多3160万股。

然而，与英伟达通过金融机构调动第三方资本不同的是，英特尔是直接发行新股筹资，因此英特尔投资者面对的是明显的股权稀释。